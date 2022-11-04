***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2022 18:37
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fay 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
129.568.605 440.663.854 -570.249.742 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-107.866.307 471.550.308 363.684.001 -2.878 363.681.123
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-225.320.400 -225.320.400 -225.320.400
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 35.622.616 -8.545.522 468.911.472 780.137.934 218.911.543 1.937.245.836 539 1.937.246.375
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 99.341.944 -8.545.522 467.909.963 781.156.726 642.427.616 2.171.842.472 7.563 2.171.850.035
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
39.532.731 602.894.885 -642.427.616 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
287.489.563 -1.046.778 1.060.068.824 1.346.511.609 -1.658 1.346.509.951
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-322.959.240 -322.959.240 -322.959.240
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 386.831.507 -9.592.300 507.442.694 1.061.092.371 1.060.068.824 3.195.394.841 5.905 3.195.400.746
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
496.110.562 57.090.467
Dönem Karı (Zararı)
1.060.067.166 471.547.430
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
586.432.864 42.594.059
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
85.622.140 68.073.831
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.747.253 2.092.971
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.747.253 2.092.971
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
73.065.122 17.489.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 76.167.129 12.711.230
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -3.102.007 4.778.749
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26.663.629 -7.193.063
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -53.453.663 -17.191.731
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 80.117.292 9.998.668
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6 132.759.500 16.320.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19.134.296 -1.017.308
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16.531.632
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.602.664 -1.017.308
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 264.289.254 -50.303.737
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17 -14.716.586 -2.868.614
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
17 -5.131.744
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-935.783.911 -359.556.448
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-361.097.360 -69.593.545
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-337.562.096 -216.194.304
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-614.399.070 -101.325.971
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
297.214.758 -6.097.752
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
80.059.857 33.655.124
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
710.716.119 154.585.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -6.629.120 -3.161.614
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-207.976.437 -94.332.960
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-393.347.359 -8.055.146
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 16.247.299 3.853.783
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -391.912.879 -122.679.615
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.545.534 6.233.958
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -8.174.902
Alınan Temettüler
0 33.528
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
-45.227.313 112.678.102
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.132.807 -378.315.453
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 363.980.846 -159.286.378
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.763.580 -2.051.030
Ödenen Temettüler
15 -322.959.240 -225.320.400
Ödenen Faiz
-72.817.763 -8.849.376
Alınan Faiz
18 49.692.544 17.191.731
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
114.896.010 -329.280.132
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
114.896.010 -329.280.132
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 553.884.272 468.774.772
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 668.780.282 139.494.640
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 668.780.282 553.884.272
Finansal Yatırımlar
5 11.119.620 7.767.675
Ticari Alacaklar
7 789.940.513 424.520.781
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 13.529 17.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
789.926.984 424.502.981
Diğer Alacaklar
8 58.111.891 54.775.851
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
58.111.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
54.775.851
Stoklar
9 1.048.700.421 434.301.351
Peşin Ödenmiş Giderler
173.375.555 109.183.396
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
199.957
Diğer Dönen Varlıklar
278.455.974 63.613.731
ARA TOPLAM
3.028.484.256 1.648.247.014
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.028.484.256 1.648.247.014
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 860.676.348 528.950.900
Ticari Alacaklar
155.000 9.224.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
155.000 9.224.625
Diğer Alacaklar
8 3.441.364 2.039.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.441.364 2.039.034
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
168.938.079 193.887.280
Maddi Duran Varlıklar
1.138.757.893 804.057.072
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 42.570.522 22.111.254
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
42.840.703 42.956.443
Şerefiye
17.348.274 17.348.274
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.492.429 25.608.169
Peşin Ödenmiş Giderler
63.380.713 31.130.998
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 162.242.593 186.196.931
Diğer Duran Varlıklar
4.306.520 4.434.466
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.487.309.735 1.824.989.003
TOPLAM VARLIKLAR
5.515.793.991 3.473.236.017
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 623.000.000 248.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.112.252 161.583.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.112.252 161.583.007
Banka Kredileri
6 30.043.410 159.639.079
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 4.068.842 1.943.928
Ticari Borçlar
7 567.203.335 269.988.577
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
567.203.335
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
269.988.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 29.318.689 9.527.928
Diğer Borçlar
8 43.378.323 22.389.733
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
43.378.323 22.389.733
Türev Araçlar
6 2.602.664 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
99.939.680 61.355.041
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 110.060.420 46.001.093
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.720.918 25.803.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 14.883.542 5.864.583
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 16.837.376 19.939.383
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
992.294 296.427
ARA TOPLAM
1.542.328.575 844.945.772
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.542.328.575 844.945.772
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
609.881.241 335.699.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
609.881.241 335.699.744
Banka Kredileri
6 567.974.714 312.655.357
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 41.906.527 23.044.387
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
135.760.360 75.241.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 128.792.886 68.273.836
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 6.967.474 6.967.474
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 32.423.069 45.499.156
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
778.064.670 456.440.210
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.320.393.245 1.301.385.982
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.195.394.841 2.171.842.472
Ödenmiş Sermaye
15 150.213.600 150.213.600
Sermaye Düzeltme Farkları
15 39.338.145 39.338.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
377.239.207 90.796.422
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
386.831.507 99.341.944
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.592.300 -8.545.522
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.592.300 -8.545.522
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
507.442.694 467.909.963
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.061.092.371 781.156.726
Net Dönem Karı veya Zararı
1.060.068.824 642.427.616
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.905 7.563
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.195.400.746 2.171.850.035
TOPLAM KAYNAKLAR
5.515.793.991 3.473.236.017
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 5.326.980.629 1.643.822.801 2.263.407.178 568.753.030
Satışların Maliyeti
16 -3.820.933.225 -1.157.515.515 -1.616.970.761 -418.635.583
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.506.047.404 486.307.286 646.436.417 150.117.447
BRÜT KAR (ZARAR)
1.506.047.404 486.307.286 646.436.417 150.117.447
Genel Yönetim Giderleri
-197.196.463 -94.767.155 -85.130.921 -21.899.184
Pazarlama Giderleri
-117.478.786 -52.868.452 -45.211.546 -15.204.153
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-18.463 -4.828 -5.920 -985
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
80.089.139 28.784.741 23.425.927 11.295.178
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-59.066.669 -28.368.880 -24.799.639 -5.298.837
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.212.376.162 339.082.712 514.714.318 119.009.466
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 102.369.751 28.661.719 17.122.094 13.267.525
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -22.001.647 -4.124.469 -8.469.451 -1.485.647
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.292.744.266 363.619.962 523.366.961 130.791.344
Finansman Gelirleri
18 279.642.794 113.367.484 114.649.367 15.786.155
Finansman Giderleri
18 -248.030.640 -55.743.753 -81.320.207 -13.281.079
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.324.356.420 421.243.693 556.696.121 133.296.420
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-264.289.254 50.303.737 -113.996.197 119.340.981
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -270.528.987 -112.255.250 -110.995.113 -38.384.411
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 6.239.733 162.558.987 -3.001.084 157.725.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.060.067.166 471.547.430 442.699.924 252.637.401
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.060.067.166 471.547.430 442.699.924 252.637.401
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.658 -2.878 158 158
Ana Ortaklık Payları
1.060.068.824 471.550.308 442.699.766 252.637.243
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 20 7,06000000 3,14000000 2,95000000 1,68000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
286.442.785 -107.866.307 51.677.879 -7.024.178
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
302.620.593 -113.548.738 54.397.768 -7.393.871
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.308.473 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.869.335 5.682.431 -2.719.889 369.693
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
261.695 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
-15.131.030 5.682.431 -2.719.889 369.693
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
286.442.785 -107.866.307 51.677.879 -7.024.178
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.346.509.951 363.681.123 494.377.803 245.613.223
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.658 -2.878 -476 -1.364
Ana Ortaklık Payları
363.684.001 494.378.279 245.614.587
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076967
BIST