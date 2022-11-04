***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fay 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler129.568.605 440.663.854 -570.249.742 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-107.866.307 471.550.308 363.684.001 -2.878 363.681.123Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-225.320.400 -225.320.400 -225.320.400Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler150.213.600 39.338.145 35.622.616 -8.545.522 468.911.472 780.137.934 218.911.543 1.937.245.836 539 1.937.246.375Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.213.600 39.338.145 99.341.944 -8.545.522 467.909.963 781.156.726 642.427.616 2.171.842.472 7.563 2.171.850.035Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler39.532.731 602.894.885 -642.427.616 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)287.489.563 -1.046.778 1.060.068.824 1.346.511.609 -1.658 1.346.509.951Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-322.959.240 -322.959.240 -322.959.240Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler150.213.600 39.338.145 386.831.507 -9.592.300 507.442.694 1.061.092.371 1.060.068.824 3.195.394.841 5.905 3.195.400.746Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI496.110.562 57.090.467Dönem Karı (Zararı)1.060.067.166 471.547.430Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler586.432.864 42.594.059Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler85.622.140 68.073.831Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.747.253 2.092.971Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 4.747.253 2.092.971Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler73.065.122 17.489.979Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 76.167.129 12.711.230Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -3.102.007 4.778.749Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler26.663.629 -7.193.063Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -53.453.663 -17.191.731Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 80.117.292 9.998.668Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6 132.759.500 16.320.000Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler19.134.296 -1.017.308Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler16.531.632Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler2.602.664 -1.017.308Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 264.289.254 -50.303.737Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler17 -14.716.586 -2.868.614Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler17 -5.131.744İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-935.783.911 -359.556.448Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-361.097.360 -69.593.545Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-337.562.096 -216.194.304Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-614.399.070 -101.325.971Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler297.214.758 -6.097.752Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler80.059.857 33.655.124Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları710.716.119 154.585.041Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -6.629.120 -3.161.614Vergi İadeleri (Ödemeleri)-207.976.437 -94.332.960YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-393.347.359 -8.055.146Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10-11 16.247.299 3.853.783Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -391.912.879 -122.679.615Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.545.534 6.233.958Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -8.174.902Alınan Temettüler0 33.528Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri-45.227.313 112.678.102FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.132.807 -378.315.453Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 363.980.846 -159.286.378Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.763.580 -2.051.030Ödenen Temettüler15 -322.959.240 -225.320.400Ödenen Faiz-72.817.763 -8.849.376Alınan Faiz18 49.692.544 17.191.731YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)114.896.010 -329.280.132NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)114.896.010 -329.280.132DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 553.884.272 468.774.772DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 668.780.282 139.494.640Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 668.780.282 553.884.272Finansal Yatırımlar5 11.119.620 7.767.675Ticari Alacaklar7 789.940.513 424.520.781İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 13.529 17.800İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar789.926.984 424.502.981Diğer Alacaklar8 58.111.891 54.775.851İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar58.111.891İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar54.775.851Stoklar9 1.048.700.421 434.301.351Peşin Ödenmiş Giderler173.375.555 109.183.396Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar199.957Diğer Dönen Varlıklar278.455.974 63.613.731ARA TOPLAM3.028.484.256 1.648.247.014TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.028.484.256 1.648.247.014DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 860.676.348 528.950.900Ticari Alacaklar155.000 9.224.625İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar155.000 9.224.625Diğer Alacaklar8 3.441.364 2.039.034İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.441.364 2.039.034Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller168.938.079 193.887.280Maddi Duran Varlıklar1.138.757.893 804.057.072Kullanım Hakkı Varlıkları12 42.570.522 22.111.254Maddi Olmayan Duran Varlıklar42.840.703 42.956.443Şerefiye17.348.274 17.348.274Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar25.492.429 25.608.169Peşin Ödenmiş Giderler63.380.713 31.130.998Ertelenmiş Vergi Varlığı19 162.242.593 186.196.931Diğer Duran Varlıklar4.306.520 4.434.466TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.487.309.735 1.824.989.003TOPLAM VARLIKLAR5.515.793.991 3.473.236.017KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 623.000.000 248.000.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları34.112.252 161.583.007İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları34.112.252 161.583.007Banka Kredileri6 30.043.410 159.639.079Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 4.068.842 1.943.928Ticari Borçlar7 567.203.335 269.988.577İlişkili Taraflara Ticari Borçlar567.203.335İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar269.988.577Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 29.318.689 9.527.928Diğer Borçlar8 43.378.323 22.389.733İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar43.378.323 22.389.733Türev Araçlar6 2.602.664 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)99.939.680 61.355.041Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 110.060.420 46.001.093Kısa Vadeli Karşılıklar31.720.918 25.803.966Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 14.883.542 5.864.583Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 16.837.376 19.939.383Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler992.294 296.427ARA TOPLAM1.542.328.575 844.945.772TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.542.328.575 844.945.772UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar609.881.241 335.699.744İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar609.881.241 335.699.744Banka Kredileri6 567.974.714 312.655.357Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 41.906.527 23.044.387Diğer Borçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar135.760.360 75.241.310Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 128.792.886 68.273.836Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 6.967.474 6.967.474Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 32.423.069 45.499.156TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER778.064.670 456.440.210TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.320.393.245 1.301.385.982ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.195.394.841 2.171.842.472Ödenmiş Sermaye15 150.213.600 150.213.600Sermaye Düzeltme Farkları15 39.338.145 39.338.145Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)377.239.207 90.796.422Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)386.831.507 99.341.944Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.592.300 -8.545.522Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.592.300 -8.545.522Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler507.442.694 467.909.963Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.061.092.371 781.156.726Net Dönem Karı veya Zararı1.060.068.824 642.427.616Kontrol Gücü Olmayan Paylar5.905 7.563TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.195.400.746 2.171.850.035TOPLAM KAYNAKLAR5.515.793.991 3.473.236.017Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 5.326.980.629 1.643.822.801 2.263.407.178 568.753.030Satışların Maliyeti16 -3.820.933.225 -1.157.515.515 -1.616.970.761 -418.635.583TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.506.047.404 486.307.286 646.436.417 150.117.447BRÜT KAR (ZARAR)1.506.047.404 486.307.286 646.436.417 150.117.447Genel Yönetim Giderleri-197.196.463 -94.767.155 -85.130.921 -21.899.184Pazarlama Giderleri-117.478.786 -52.868.452 -45.211.546 -15.204.153Araştırma ve Geliştirme Giderleri-18.463 -4.828 -5.920 -985Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler80.089.139 28.784.741 23.425.927 11.295.178Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-59.066.669 -28.368.880 -24.799.639 -5.298.837ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.212.376.162 339.082.712 514.714.318 119.009.466Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 102.369.751 28.661.719 17.122.094 13.267.525Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 -22.001.647 -4.124.469 -8.469.451 -1.485.647FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.292.744.266 363.619.962 523.366.961 130.791.344Finansman Gelirleri18 279.642.794 113.367.484 114.649.367 15.786.155Finansman Giderleri18 -248.030.640 -55.743.753 -81.320.207 -13.281.079SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.324.356.420 421.243.693 556.696.121 133.296.420Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-264.289.254 50.303.737 -113.996.197 119.340.981Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -270.528.987 -112.255.250 -110.995.113 -38.384.411Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 6.239.733 162.558.987 -3.001.084 157.725.392SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.060.067.166 471.547.430 442.699.924 252.637.401DÖNEM KARI (ZARARI)1.060.067.166 471.547.430 442.699.924 252.637.401Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.658 -2.878 158 158Ana Ortaklık Payları1.060.068.824 471.550.308 442.699.766 252.637.243Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 20 7,06000000 3,14000000 2,95000000 1,68000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar286.442.785 -107.866.307 51.677.879 -7.024.178Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)302.620.593 -113.548.738 54.397.768 -7.393.871Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.308.473 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-14.869.335 5.682.431 -2.719.889 369.693Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi261.695 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi-15.131.030 5.682.431 -2.719.889 369.693Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)286.442.785 -107.866.307 51.677.879 -7.024.178TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.346.509.951 363.681.123 494.377.803 245.613.223Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.658 -2.878 -476 -1.364Ana Ortaklık Payları363.684.001 494.378.279 245.614.587http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076967BIST