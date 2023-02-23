***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 31.01.2023Genel Kurul Tarihi 23.02.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.02.2023Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe KÖRFEZAdres Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, HerekeGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.3 - 2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.4 - 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülerek karara bağlanması.6 - 2022 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.7 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde Esas Sözleşmenin "Kar Dağıtımı" başlıklı 27. maddesine ilişkin değişikliklerin görüşülmesi ve yeni şeklinin onaya sunulması.8 - Yönetim Kuruluna Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2023 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların görüşülerek karara bağlanması.10 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin karara bağlanması.11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.13 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması.14 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi.15 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Çağrı İlanı 2022.pdf - İlan MetniEK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin, 23 Şubat 2023 günü saat 14:00'de şirket fabrika adresi olan Hereke Körfez / Kocaeli'nde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1-Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.2-2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.3-2022 yılı Bağımsız Denetçi raporları okundu ve müzakere edildi.4-2022 yılına ait Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve tasdik edildi.5-Yönetim Kurulu üyeleri 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.6-2022 yılının kârının kullanım şekli görüşüldü. 2022 yılı dağıtılabilir kârından 4,60 TL (brüt), 4,14 TL (net) oranında kâr payının 27.02.2023 tarihinde nakden dağıtılmasına karar verildi.7- Esas Sözleşmenin "Kar Dağıtımı" başlıklı 27. maddesine ilişkin değişiklikler görüşüldü ve onaylandı.8- Yönetim Kuruluna, 2023 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtım yetkisi verildi.9- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi haklar görüşülerek karara bağlandı.10- Yeni yönetim kurulu üyeleri ve görev süreleri belirlendi.11- Şirketin 2023 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'in denetçi olarak seçilmesine karar verildi.12- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.13- 2022 yılı yapılan bağışlar ve 2023 yılı bağış üst sınırı belirlendi.14- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarNuh Çimento Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 31 Ocak 2023 tarihli toplantısında, 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 23 Şubat 2023 Perşembe günü saat 14:00'de, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi Hereke Körfez/KOCAELİ" adresinde olağan toplantıya davet edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116504BIST