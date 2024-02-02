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***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.02.2024 17:18
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının Revize Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 01.02.2024
Genel Kurul Tarihi 24.02.2024
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.02.2024
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe KÖRFEZ
Adres Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, Hereke

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
3 - 2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.
4 - 2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülerek karara bağlanması.
6 - 2023 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7 - Yönetim Kuruluna Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2024 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların görüşülerek karara bağlanması.
9 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin karara bağlanması.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
12 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması.
13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi.
14 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Çağrı İlanı 2023.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 1 Şubat 2024 tarihli toplantısında, 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 24 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 14:00'de, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi Hereke Körfez/KOCAELİ" adresinde olağan toplantıya davet edilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246469


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