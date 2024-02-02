***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının Revize EdilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 01.02.2024Genel Kurul Tarihi 24.02.2024Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.02.2024Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe KÖRFEZAdres Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, HerekeGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.3 - 2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.4 - 2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülerek karara bağlanması.6 - 2023 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.7 - Yönetim Kuruluna Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2024 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların görüşülerek karara bağlanması.9 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin karara bağlanması.10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.12 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması.13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi.14 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Çağrı İlanı 2023.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarNuh Çimento Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 1 Şubat 2024 tarihli toplantısında, 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 24 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 14:00'de, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi Hereke Körfez/KOCAELİ" adresinde olağan toplantıya davet edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246469BIST