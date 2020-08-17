***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2020 12:33
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kocaeli Tepecik Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2020
Açıklamalar
01.01.2020 - 30.06.2020 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Kocaeli Tepecik Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869328
BIST
15:211.083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,63
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
15:217,3954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0383
|Açılış
|: 7,4270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3968
En Düşük
7,3558
15:218,7755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0616
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7755
En Düşük
8,7054
15:21465,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,52
|Açılış
|: 465,63
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,98
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler15:19
|ARMDA
|26,40
|8.195.571
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,94
|65.934.841
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|45.697.218
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|65.306.867
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|6.946.951
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|DEVA
|21,00
|122.609.738
|% -7,41
|
|GARAN
|6,93
|748.137.063
|% 2,21
|
|RTALB
|50,35
|633.287.849
|% 6,45
|
|EKGYO
|1,93
|609.729.496
|% 0,00
|
|KLGYO
|8,40
|591.669.335
|% 0,24
|
|KRDMD
|2,79
|499.637.010
|% 2,20
|
|EKGYO
|1,93
|609.729.496
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,79
|499.637.010
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,10
|256.608.574
|% 1,45
|
|GARAN
|6,93
|748.137.063
|% 2,21
|
|PETKM
|3,76
|373.891.430
|% 4,16
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3919
|7,3971
|% 0,54
|
|Euro
|8,7680
|8,7773
|% 0,73
|
|Sterlin
|9,6444
|9,6928
|% 0,48
|
|Frank
|8,1102
|8,1591
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9660
|1,9759
|% 0,52
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|12,97
|
|Altın Gr.
|465
|465
|5,23
|
|Cumhuriyet
|3.091
|3.138
|-35,00
|
|Tam
|3.079
|3.156
|21,81
|
|Yarım
|1.488
|1.527
|10,55
|
|Çeyrek
|746
|763
|5,28
|
|Gümüş.Ons
|27,17
|27,21
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,19
|
|B. Petrol
|44,59
|44,59
|-0,21
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:31KSTUR
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 71.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 826 adet işlem
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15:30XU100
Endeks 1, 084 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 8, 914.00 milyon TL de
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15:26OZBAL
Yüzde 4.06 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 519, 168 adet işlem
-
15:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 59 artarak (% 0.16 ) 998
-
15:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, DIRIT, TKURU, ARTI