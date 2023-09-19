***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 19.09.2023 tarihli ve E-18454353-100.06-19953 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 8. maddesi gereği yapılan açıklamamızdır:Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem gören Şirketimiz payları (NUHCM) üzerinde son dönemde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine yol açabilecek nitelikte kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196297BIST