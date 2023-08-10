***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2023 16:39
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.12.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.12.2014 tarihinde özel durum açıklamasıyla kamuya bildirmiş olduğumuz İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2014/1603 esas sayılı dosya ile açılmış olan sorumluluk davasında, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi temyiz talebimizin kabulü ile ilk derece mahkemesinin kararının bozulmasına karar vermiştir.
Süreç ile ilgili meydana gelen gelişmeler ortaya çıktıkça kamuya açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183779
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BIST En Aktif Hisseler17:20
|TRCAS
|18,70
|308.395.438
|% 10,00
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|OYLUM
|6,49
|19.602.818
|% 10,00
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|INVES
|290,40
|208.974.633
|% 10,00
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|TETMT
|895,40
|13.191.567
|% 10,00
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|KENT
|248,70
|5.210.514
|% 10,00
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|DGGYO
|35,10
|72.187.110
|% -10,00
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|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
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|IMASM
|19,66
|1.153.013.247
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|DERIM
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|91.340.760
|% -9,98
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|ASGYO
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|3.789.309.149
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|THYAO
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|13.144.417.229
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|16,17
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|ISCTR
|17,85
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|% 1,25
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|AKBNK
|31,76
|10.198.755.603
|% 2,58
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|ASTOR
|118,80
|7.046.252.038
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|YKBNK
|16,17
|11.611.752.261
|% 0,81
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|SKBNK
|3,76
|2.321.801.134
|% 9,94
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|ISCTR
|17,85
|11.318.060.785
|% 1,25
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|EKGYO
|8,67
|2.890.193.101
|% -4,30
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|AKBNK
|31,76
|10.198.755.603
|% 2,58
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|17:20
|Alış
|Satış
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|Dolar
|27,0093
|27,0684
|% 0,29
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|Euro
|29,8177
|29,8455
|% 0,72
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|Sterlin
|34,4185
|34,5911
|% 0,52
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|Frank
|30,8397
|31,0255
|% 0,58
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|Riyal
|7,1843
|7,2203
|% 0,12
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|17:20
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.917
|1.917
|2,68
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|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|2,96
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|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
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|Tam
|11.092
|11.184
|-31,00
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|Yarım
|5.554
|5.618
|-15,00
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|Çeyrek
|2.777
|2.809
|-8,00
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|Gümüş.Ons
|22,74
|22,76
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|Gümüş Gr.
|19,74
|19,76
|0,08
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|B. Petrol
|87,34
|87,34
|-0,21
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