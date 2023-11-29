***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım planları kapsamında alınacak rüzgâr türbinleri için 5 firmadan teklif alınmıştır. Söz konusu firmalar ile görüşmeler devam etmektedir.RES yatırım projemizle ilgili devam eden süreçte gelişmeler oldukça gerekli duyurular yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221018BIST