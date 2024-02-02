***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız yönetim kurulu üyemiz Sn. Dr. Vahdettin Ertaş, sermaye piyasası hukuku, gayrimenkul ve finans sektörüne dair bilgi birikimi ile yerli/yabancı piyasalara ilişkin teorik ve uygulama deneyimi nedeniyle yeni yatırım planları olan Şirketimize önemli katkı sağlamaktadır. Bundan dolayı II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.07.07-48508 sayı ve 23.01.2024 tarihli yazısı ile uygun görüşü alınmış olup Şirketimizde 1 (bir) yıl daha bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev alabilmesinin hem Şirketimize değer katacağı hem de azınlık pay sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması konusunda önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246487BIST