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***NURVK* *HALKI* *ISGYO* *PNSUT* *TCELL* *MRMAG* *GGBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

01.08.2023 17:32
***NURVK* *HALKI* *ISGYO* *PNSUT* *TCELL* *MRMAG* *GGBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira


***NURVK******HALKI******ISGYO******PNSUT******TCELL******MRMAG******GGBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HALKI, NURVK, TCELL, MRMAG, ISGYO, GGBVK, PNSUT]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. HALKI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHALKE2314 150.000.000 01.08.2023 31.10.2023 03.08.2023
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKAK2318 15.000.000 01.08.2023 29.11.2023 03.08.2023
- Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. TCELL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCEL12410 500.000.000 01.08.2023 31.01.2024 03.08.2023
- Marka Mağazacılık A.Ş. MRMAG Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFMRKA12413 295.000.000 01.08.2023 26.01.2024 03.08.2023
- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ISGYO Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSISGY12519 500.000.000 01.08.2023 22.01.2025 03.08.2023
- Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. GGBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDGLVKE2312 200.000.000 01.08.2023 30.10.2023 03.08.2023
- Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. PNSUT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPNST12418 100.000.000 01.08.2023 29.01.2024 03.08.2023


İlgili Şirketler [HALKI, NURVK, TCELL, MRMAG, ISGYO, GGBVK, PNSUT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179228


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Yarım 5.515 5.586 -25,00  
Çeyrek 2.758 2.793 -12,00  
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