***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.08.2022 14:37
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.08.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.08.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 1.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen Yönetim Sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunca onaylamış olup onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Hukuki Durum Değerlendirme Raporu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057085
BIST
15:583.026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 5,76
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
15:5818,1223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0433
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1223
En Düşük
18,0302
15:5818,2563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0047
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1952
15:581.022,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,82
|Açılış
|: 1.022,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,27
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler15:56
|HKTM
|13,31
|1.266.526
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|68.910.286
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|27.750.365
|% 9,97
|
|RYSAS
|10,06
|68.810.323
|% 9,95
|
|UFUK
|72,40
|1.582.487
|% 9,95
|
|ALCTL
|31,52
|77.358.330
|% -9,22
|
|GZNMI
|41,90
|371.441.294
|% -8,63
|
|EMNIS
|47,06
|558.007
|% -7,91
|
|DENGE
|2,25
|57.644.599
|% -7,41
|
|DOKTA
|32,40
|11.534.627
|% -6,03
|
|THYAO
|69,35
|3.796.391.661
|% -0,43
|
|SISE
|25,56
|2.852.311.301
|% 0,24
|
|PETKM
|11,08
|2.417.133.949
|% 0,18
|
|EREGL
|29,78
|2.369.142.753
|% 1,02
|
|TUPRS
|332,30
|2.284.132.109
|% 1,00
|
|EKGYO
|3,72
|1.660.802.818
|% 2,20
|
|YKBNK
|5,76
|2.093.373.471
|% -2,54
|
|DOHOL
|4,94
|1.246.342.057
|% 4,22
|
|ALBRK
|2,01
|473.986.257
|% 2,55
|
|PETKM
|11,08
|2.417.133.949
|% 0,18
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1128
|18,1205
|% 0,23
|
|Euro
|18,2297
|18,2491
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,3968
|21,5041
|% -0,45
|
|Frank
|18,8530
|18,9666
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8062
|4,8303
|% 0,22
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-1,94
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|1,40
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|-30,00
|
|Tam
|6.861
|6.912
|-25,00
|
|Yarım
|3.343
|3.379
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.689
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,26
|19,29
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|-0,13
|
|B. Petrol
|94,97
|94,97
|-1,62
|
Seans Raporu
15:56
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