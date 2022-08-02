***OBASE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
02.08.2022 16:18
***OBASE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Obase Bilgisayar payları, 03/08/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 45.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %31 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
OBASE BILGISAYAR XUTUM 03/08/2022
OBASE BILGISAYAR XTUMY 03/08/2022
OBASE BILGISAYAR XBANA 03/08/2022
OBASE BILGISAYAR XHARZ 03/08/2022
OBASE BILGISAYAR XKTUM 03/08/2022
OBASE BILGISAYAR XUTEK 03/08/2022
OBASE BILGISAYAR XTKJS 03/08/2022
OBASE BILGISAYAR XBLSM 03/08/2022
OBASE BILGISAYAR XSIST 03/08/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051093
BIST