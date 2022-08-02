***OBASE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***OBASE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [OBASE]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarObase Bilgisayar payları, 03/08/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 45.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %31 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiOBASE BILGISAYAR XUTUM 03/08/2022OBASE BILGISAYAR XTUMY 03/08/2022OBASE BILGISAYAR XBANA 03/08/2022OBASE BILGISAYAR XHARZ 03/08/2022OBASE BILGISAYAR XKTUM 03/08/2022OBASE BILGISAYAR XUTEK 03/08/2022OBASE BILGISAYAR XTKJS 03/08/2022OBASE BILGISAYAR XBLSM 03/08/2022OBASE BILGISAYAR XSIST 03/08/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051093BIST