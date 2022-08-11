***OBASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2022 10:56
***OBASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OBASE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054479
BIST
13:002.855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 25,58
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
13:0017,9620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0930
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
13:0018,5943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1795
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5943
En Düşük
18,3586
13:001.033,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.033,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.034,07
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler12:58
|BARMA
|43,56
|6.635.233
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|3.000.839
|% 9,97
|
|KIMMR
|4,24
|41.680.719
|% 9,84
|
|IZMDC
|2,69
|146.296.260
|% 9,80
|
|ASUZU
|288,90
|112.797.662
|% 9,18
|
|PAMEL
|188,10
|11.280.050
|% -9,57
|
|TIRE
|19,98
|177.904.019
|% -9,35
|
|DOCO
|1.402,00
|21.884.835
|% -8,84
|
|OLMK
|11,70
|34.826.820
|% -8,59
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|THYAO
|60,60
|3.863.805.338
|% 0,75
|
|YKBNK
|5,54
|1.278.366.407
|% 2,40
|
|SISE
|24,30
|1.204.517.727
|% 1,25
|
|AKBNK
|10,00
|1.180.359.103
|% 2,04
|
|SASA
|53,05
|1.125.938.591
|% 0,47
|
|YKBNK
|5,54
|1.278.366.407
|% 2,40
|
|EKGYO
|3,61
|762.706.878
|% -0,55
|
|DOHOL
|4,19
|677.201.643
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,15
|928.261.753
|% 1,82
|
|ALBRK
|1,73
|250.171.006
|% 8,12
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9589
|17,9662
|% 0,54
|
|Euro
|18,5770
|18,5866
|% 0,93
|
|Sterlin
|21,8853
|21,9951
|% 0,55
|
|Frank
|19,0137
|19,1283
|% 0,71
|
|Riyal
|4,7654
|4,7893
|% 0,55
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-2,07
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|3,27
|
|Cumhuriyet
|6.892
|6.996
|-19,00
|
|Tam
|6.925
|6.974
|-10,00
|
|Yarım
|3.374
|3.410
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.704
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,55
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,02
|
|B. Petrol
|98,35
|98,35
|0,95
|