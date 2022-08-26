***OBASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2022 12:58
***OBASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OBASE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058532
BIST
12:483.163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 25,97
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
12:4818,1820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0187
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
12:4818,2029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0673
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,2093
En Düşük
18,0904
12:481.023,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,91
|Açılış
|: 1.023,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler12:48
|VAKBN
|6,05
|202.663.214
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|540.921
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.112.666.208
|% 9,99
|
|UTPYA
|19,19
|1.656.941
|% 9,97
|
|HKTM
|21,42
|11.327.881
|% 9,96
|
|SILVR
|28,36
|4.218.374
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|52.719.080
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|8.550.781
|% -9,93
|
|SANFM
|15,35
|19.095.590
|% -6,12
|
|BRKO
|2,00
|79.000
|% -4,76
|
|ISCTR
|7,95
|3.703.537.428
|% 1,40
|
|AKBNK
|12,02
|3.602.819.488
|% 0,33
|
|PETKM
|13,10
|3.112.666.208
|% 9,99
|
|YKBNK
|6,71
|3.099.934.054
|% 2,29
|
|ASELS
|27,28
|3.058.670.374
|% 4,12
|
|EKGYO
|4,02
|2.227.280.173
|% 4,69
|
|ISCTR
|7,95
|3.703.537.428
|% 1,40
|
|YKBNK
|6,71
|3.099.934.054
|% 2,29
|
|AKBNK
|12,02
|3.602.819.488
|% 0,33
|
|PETKM
|13,10
|3.112.666.208
|% 9,99
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1747
|18,1820
|% 0,10
|
|Euro
|18,1941
|18,2029
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,4457
|21,5533
|% 0,04
|
|Frank
|18,7860
|18,8991
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8263
|4,8505
|% 0,10
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-8,79
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|-6,00
|
|Tam
|6.845
|6.894
|-37,00
|
|Yarım
|3.335
|3.370
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.685
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,08
|