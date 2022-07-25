***OBASE* *KLNMA* *KLN* *ZRY*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
25.07.2022 14:28
***OBASE******KLNMA******KLN******ZRY*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [OBASE, ZRY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin E.7 bölümünde sehven yapılmış bir maddi hata tespit edilmiş olup izahnamenin düzeltilmiş hali ekte bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047545
BIST
17:122.552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 35,33
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
17:1217,8378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1106
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
17:1218,2648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1416
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
17:12985,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,87
|Açılış
|: 985,85
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler17:12
|INTEM
|73,15
|37.067.119
|% 10,00
|
|MIPAZ
|7,28
|36.126.630
|% 9,97
|
|NTGAZ
|8,95
|41.592.122
|% 9,95
|
|KLRHO
|17,90
|69.734.523
|% 9,95
|
|ANGEN
|34,92
|192.863.711
|% 9,95
|
|HEDEF
|7,84
|85.635.610
|% -9,89
|
|SERVE
|30,00
|4.216.570
|% -7,64
|
|SANEL
|11,40
|2.997.034
|% -7,62
|
|OTTO
|32,14
|238.187
|% -5,47
|
|ULUUN
|23,92
|461.982.947
|% -5,23
|
|THYAO
|49,76
|3.302.454.788
|% -0,58
|
|EKGYO
|3,16
|1.574.014.418
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.533.426.881
|% 1,43
|
|AKBNK
|8,98
|927.147.779
|% 3,94
|
|EREGL
|28,52
|838.355.036
|% 1,35
|
|EKGYO
|3,16
|1.574.014.418
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|308.823.868
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,80
|838.235.131
|% 2,78
|
|ODAS
|3,77
|574.729.211
|% 3,86
|
|TSKB
|2,42
|350.158.954
|% 3,42
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8208
|17,8378
|% 0,62
|
|Euro
|18,2447
|18,2648
|% 0,78
|
|Sterlin
|21,4582
|21,5658
|% 1,11
|
|Frank
|18,4227
|18,5337
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7314
|4,7551
|% 0,58
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-8,89
|
|Altın Gr.
|987
|987
|2,36
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.726
|11,00
|
|Tam
|6.646
|6.710
|-52,00
|
|Yarım
|3.238
|3.281
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.640
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,82
|
Seans Raporu
17:12
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17:27KLSYN
Yüzde 6.01 oranında artışla 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 359, 311 adet işlem
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17:26RUBNS
Yüzde 8.77 oranında artışla 15.75 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 028, 725 adet işlem
-
17:24XU100
Endeks 2, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 24, 265.00 milyon TL de
-
17:24RUBNS
Yüzde 8.98 oranında artışla 15.78 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 965, 895 adet işlem
-
17:23PNLSN
Yüzde 4.89 oranında artışla 14.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 341, 234 adet işlem