***OBASE* *MEGAP* *SERVE* *YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
12.08.2022 09:00
***OBASE******MEGAP******SERVE******YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [SERVE, MEGAP, OBASE, YGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054911
BIST
13:032.879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 10,63
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.879
En Düşük
2.858
13:0317,9612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0232
|Açılış
|: 17,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
13:0318,4973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0353
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4820
13:031.032,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,35
|Açılış
|: 1.032,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler13:01
|TRCAS
|10,57
|76.648.805
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|51.634.811
|% 9,96
|
|KIMMR
|4,66
|77.948.268
|% 9,91
|
|ARDYZ
|7,23
|21.568.153
|% 9,88
|
|MERKO
|4,38
|106.850.499
|% 9,77
|
|PAMEL
|169,40
|13.364.329
|% -9,51
|
|KZBGY
|28,72
|25.827.949
|% -8,54
|
|BLCYT
|12,03
|43.429.443
|% -6,74
|
|DOBUR
|44,50
|863.574
|% -6,71
|
|AKENR
|2,05
|77.171.591
|% -6,39
|
|THYAO
|62,80
|3.723.349.169
|% 2,28
|
|YKBNK
|5,70
|983.810.970
|% 1,42
|
|AKBNK
|10,30
|935.342.702
|% 2,28
|
|SAHOL
|23,86
|920.082.840
|% -1,16
|
|GARAN
|18,17
|834.381.677
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,70
|983.810.970
|% 1,42
|
|ODAS
|4,02
|672.190.409
|% 2,29
|
|VAKBN
|4,64
|627.787.995
|% 5,22
|
|DOHOL
|4,45
|510.661.716
|% -0,45
|
|EKGYO
|3,64
|388.472.918
|% -0,27
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9595
|17,9630
|% 0,14
|
|Euro
|18,4842
|18,4983
|% -0,19
|
|Sterlin
|21,7514
|21,8604
|% -0,38
|
|Frank
|18,9820
|19,0963
|% -0,06
|
|Riyal
|4,7691
|4,7930
|% 0,11
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-3,60
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|6.886
|6.990
|-34,00
|
|Tam
|6.920
|6.970
|-22,00
|
|Yarım
|3.372
|3.408
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.703
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,26
|20,29
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,66
|