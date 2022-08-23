***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
23.08.2022 12:14
***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 35.000.000 TL 'den 45.500.000 TL'ye artırılmasına ilişkin , Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin çıkarılmış sermayeyi gösteren yeni şeklline ,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.08.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-25048 sayılı yazısı ile onay alınmıştır.Kamouyonun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057741
BIST
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|BFREN
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|14.365.195
|% 10,00
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|SNPAM
|12,10
|929.268
|% 10,00
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|COSMO
|36,12
|3.013.491
|% 9,99
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|DMSAS
|9,15
|93.377.728
|% 9,98
|
|HKTM
|16,10
|3.043.689
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,00
|232.658
|% -6,98
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|TBORG
|24,44
|1.875.798
|% -5,86
|
|DOBUR
|46,82
|701.752
|% -5,76
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|BRKO
|1,88
|1.095.080
|% -5,53
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|ULUSE
|145,90
|16.941.077
|% -5,51
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|THYAO
|67,85
|2.821.196.005
|% 0,15
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|YKBNK
|6,08
|2.749.625.099
|% 5,01
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|AKBNK
|11,25
|2.542.843.246
|% 4,55
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|ASELS
|26,26
|2.168.580.531
|% 1,78
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|GARAN
|22,66
|1.942.696.523
|% 7,90
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|YKBNK
|6,08
|2.749.625.099
|% 5,01
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|EKGYO
|3,90
|1.488.919.546
|% 0,52
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|AKBNK
|11,25
|2.542.843.246
|% 4,55
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|ALBRK
|2,22
|445.992.996
|% 6,22
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|ISCTR
|8,05
|1.381.534.790
|% 7,91
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|14:35
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,1118
|18,1266
|% 0,34
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|Euro
|17,9821
|17,9964
|% 0,10
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|Sterlin
|21,2705
|21,3772
|% 0,46
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|Frank
|18,6764
|18,7889
|% 0,18
|
|Riyal
|4,8117
|4,8358
|% 0,42
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|14:35
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.737
|1.737
|0,56
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|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|4,67
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|Cumhuriyet
|6.776
|6.878
|5,00
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|Tam
|6.806
|6.863
|-19,00
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|Yarım
|3.316
|3.355
|-10,00
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|Çeyrek
|1.663
|1.677
|-5,00
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|Gümüş.Ons
|18,96
|18,98
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|0,03
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|B. Petrol
|97,78
|97,78
|1,30
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