***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 35.000.000 TL 'den 45.500.000 TL'ye artırılmasına ilişkin , Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin çıkarılmış sermayeyi gösteren yeni şeklline ,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.08.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-25048 sayılı yazısı ile onay alınmıştır.Kamouyonun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057741BIST