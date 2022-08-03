***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
03.08.2022 15:34
***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Esas Sözleşme Ekte Yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
16 30/03/2022 31/03/2022 10549
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051487
BIST
15:342.675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 27,64
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
15:3417,9678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0224
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
15:3418,3085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0591
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
15:341.022,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,51
|Açılış
|: 1.022,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.022,56
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler15:34
|YEOTK
|21,92
|128.141.214
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.104.270
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|ASUZU
|352,50
|210.314.091
|% 9,98
|
|COSMO
|16,55
|992.720
|% 9,97
|
|TURGG
|242,20
|23.696.557
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|293.242.627
|% -9,99
|
|YAYLA
|4,57
|9.053.229
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|KZBGY
|51,90
|104.523.394
|% -9,66
|
|THYAO
|54,25
|5.072.744.136
|% 3,63
|
|SISE
|23,32
|2.353.087.160
|% 2,01
|
|SASA
|48,84
|1.050.184.819
|% 1,20
|
|YKBNK
|4,91
|851.169.429
|% 2,08
|
|ASELS
|23,14
|776.378.196
|% 1,85
|
|TSKB
|2,79
|711.684.777
|% 6,90
|
|YKBNK
|4,91
|851.169.429
|% 2,08
|
|ODAS
|4,16
|694.491.771
|% 4,00
|
|EKGYO
|3,10
|431.880.135
|% 0,65
|
|AKFGY
|2,77
|356.042.626
|% 9,06
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9629
|17,9678
|% 0,12
|
|Euro
|18,2950
|18,3085
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,8147
|21,9241
|% 0,31
|
|Frank
|18,6528
|18,7651
|% -0,04
|
|Riyal
|4,7638
|4,7877
|% 0,09
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|9,78
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|4,93
|
|Cumhuriyet
|6.795
|6.897
|-44,00
|
|Tam
|6.836
|6.887
|31,00
|
|Yarım
|3.331
|3.367
|15,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.683
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,13
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,07
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,32
|