***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının Çağrı İlanına EklenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 22.09.2022Genel Kurul Tarihi 24.10.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.10.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Mercure İstanbul Ümraniye Hotel Saray Mah. Site Yolu Cad. No:20/1 Ümraniye, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi2 - Şirketimizin 26 Haziran 2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş olan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin iptali ve aynı konuda yeni iç yönergenin kabulü3 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Kâr Payı Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması4 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması5 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi6 - SPK düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi8 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince 2022 yılı için bağımsız denetleme kuruluşunun seçimi ve 2022 yılı için gerçekleştirilen bağımsız denetim faaliyetlerinin onaylanması9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak amacıyla yeni yönetim kurulu üyelerinin atanması10 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi12 - Dilek ve GörüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 OBASE - Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2 OBASE - Olağanüstü Genel Kurul - Gündem .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 OBASE - Olağanüstü Genel Kurul - İç Yönerge.pdf - İç YönergeEK: 4 OBASE - Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı - Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 OBASE - Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 OBASE - Kâr Payı Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7 OBASE - Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 8 OBASE - Ücretlendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı 24 Ekim 2022 Pazartesi günü, saat 10:00'da, Mercure İstanbul Ümraniye Hotel Saray Mah. Site Yolu Cad. No:20/1 Ümraniye, İstanbul adresinde yapacaktır. Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, ekli gündem görüşülüp karara bağlanacaktır.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni, gündem maddelerine ilişkin açıklamaların yer aldığı Bilgilendirme Dokümanı, vekaletname örneği, Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge ve Genel Kurul toplantısı gündemiyle ilgili politikalar ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066427BIST