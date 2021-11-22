***ODAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
22.11.2021 17:57
***ODAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
İlgili Şirketler [ODAS]
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 22 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem No
F_ODAS1221 0A6940420013CBC9
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979003
BIST
18:051.755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 18,15
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.741
18:0511,2465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0051
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2851
En Düşük
10,9592
18:0512,6560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0517
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,7080
En Düşük
12,3613
18:05655,84
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -12,41
|Açılış
|: 656,18
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
666,50
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|11,00
|39.294.842
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.601.980
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|39.665.452
|% 10,00
|
|KONYA
|947,80
|161.389.565
|% 9,99
|
|FENER
|33,02
|247.933.030
|% 9,99
|
|IDEAS
|40,14
|27.518.051
|% -10,00
|
|BASGZ
|12,57
|490.084.017
|% -9,96
|
|MERCN
|11,12
|97.216.800
|% -9,96
|
|SEYKM
|16,22
|26.667.748
|% -9,08
|
|TGSAS
|17,35
|42.084.819
|% -7,47
|
|THYAO
|17,63
|2.592.674.813
|% 3,16
|
|GARAN
|11,94
|1.813.115.681
|% -0,91
|
|SISE
|11,21
|1.522.260.627
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,32
|1.284.647.209
|% 1,71
|
|TSPOR
|9,14
|958.446.441
|% 6,53
|
|ODAS
|1,64
|514.194.931
|% 2,50
|
|YKBNK
|3,54
|940.871.196
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,32
|1.284.647.209
|% 1,71
|
|GARAN
|11,94
|1.813.115.681
|% -0,91
|
|THYAO
|17,63
|2.592.674.813
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2308
|11,2465
|% -0,05
|
|Euro
|12,6382
|12,6560
|% -0,41
|
|Sterlin
|15,0201
|15,0955
|% -0,40
|
|Frank
|12,0207
|12,0932
|% -0,40
|
|Riyal
|2,9862
|3,0012
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-32,50
|
|Altın Gr.
|656
|656
|-12,06
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,49
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,84
|8,85
|-0,05
|
|B. Petrol
|78,84
|78,84
|-0,05
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TETMT
Yüzde 9.98 oranında artışla 230.40 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 517 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, TCELL
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 93 artarak (% 0.77 ) 1, 554
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, KENT, BMSCH, DOBUR, FENER, KONYA, GESAN, DITAS, GSDHO, SRVGY
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDEAS, MERCN, BASGZ