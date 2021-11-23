***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 11:57
***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ODAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979138
BIST
13:261.780
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 24,57
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
13:2612,3874
En Yüksek
|Değişim
|: 8,60%
|| 0,9812
|Açılış
|: 12,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,4836
En Düşük
11,3504
13:2613,9652
En Yüksek
|Değişim
|: 8,91%
|| 1,1427
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,0641
En Düşük
12,7722
13:26710,90
En Yüksek
|Değişim
|: 7,33%
|| 48,56
|Açılış
|: 711,08
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
724,10
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler13:24
|YBTAS
|12.111,00
|302.775
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|13.904.995
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|148.469.703
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|2.748.376
|% 9,98
|
|DITAS
|30,48
|47.280.727
|% 9,96
|
|GESAN
|25,18
|66.670.917
|% -9,94
|
|BASGZ
|11,34
|617.509.461
|% -9,79
|
|ADESE
|0,97
|108.623.492
|% -9,35
|
|SNKRN
|22,60
|167.485
|% -8,13
|
|TACTR
|24,60
|246.775
|% -7,17
|
|KRDMD
|8,75
|2.210.945.742
|% 5,17
|
|SISE
|11,93
|2.095.717.050
|% 6,42
|
|GARAN
|11,82
|1.810.127.717
|% -1,01
|
|EREGL
|23,16
|1.408.964.924
|% 7,42
|
|THYAO
|18,05
|1.122.782.177
|% 2,38
|
|YKBNK
|3,49
|905.366.678
|% -1,41
|
|KRDMD
|8,75
|2.210.945.742
|% 5,17
|
|ODAS
|1,58
|381.633.405
|% -3,66
|
|SISE
|11,93
|2.095.717.050
|% 6,42
|
|GARAN
|11,82
|1.810.127.717
|% -1,01
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3015
|12,3255
|% 8,06
|
|Euro
|13,8600
|13,9003
|% 8,41
|
|Sterlin
|16,3875
|16,4697
|% 7,60
|
|Frank
|13,1435
|13,2227
|% 7,93
|
|Riyal
|3,2650
|3,2814
|% 7,70
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-7,68
|
|Altın Gr.
|710
|710
|47,73
|
|Cumhuriyet
|4.681
|4.752
|333,00
|
|Tam
|4.666
|4.792
|346,10
|
|Yarım
|2.255
|2.318
|167,42
|
|Çeyrek
|1.131
|1.159
|83,71
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,91
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|9,44
|9,46
|0,59
|
|B. Petrol
|79,00
|79,00
|-0,70
|