***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2021 15:33
***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982666
BIST
16:072.018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -13,29
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
16:0713,9020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1148
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
16:0715,7190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1232
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7559
En Düşük
15,4828
16:07793,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 5,84
|Açılış
|: 793,08
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,88
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler16:05
|HEDEF
|5,39
|75.949.346
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.874.511
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|14.604.250
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|EGEPO
|8,55
|41.200.716
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|THYAO
|22,28
|4.288.117.439
|% 1,27
|
|PETKM
|9,10
|2.288.915.903
|% 1,79
|
|SISE
|15,60
|2.057.709.932
|% 1,30
|
|KRDMD
|10,47
|1.887.033.259
|% -0,29
|
|GARAN
|11,72
|1.336.087.858
|% -1,18
|
|EKGYO
|2,48
|949.411.052
|% -1,98
|
|PETKM
|9,10
|2.288.915.903
|% 1,79
|
|TSKB
|1,56
|348.447.582
|% -4,29
|
|THYAO
|22,28
|4.288.117.439
|% 1,27
|
|YKBNK
|3,51
|655.824.214
|% -2,77
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9173
|13,9393
|% 1,10
|
|Euro
|15,6880
|15,7451
|% 0,96
|
|Sterlin
|18,2684
|18,3600
|% 0,51
|
|Frank
|14,9489
|15,0389
|% 0,54
|
|Riyal
|3,6862
|3,7047
|% 0,59
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-0,53
|
|Altın Gr.
|792
|793
|5,28
|
|Cumhuriyet
|5.242
|5.322
|28,00
|
|Tam
|5.226
|5.358
|36,85
|
|Yarım
|2.526
|2.592
|17,83
|
|Çeyrek
|1.267
|1.296
|8,91
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,79
|0,04
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|0,74
|