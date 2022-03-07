***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.03.2022 10:05
***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ODAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007680
BIST
10:151.986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -4,94
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.989
En Düşük
1.976
10:1514,2878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0736
|Açılış
|: 14,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2350
|
14,3957
En Düşük
14,1994
10:1515,5857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0097
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5500
|
15,6379
En Düşük
15,4420
10:15910,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 11,36
|Açılış
|: 910,60
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler10:15
|ULUUN
|8,00
|44.562.704
|% 8,55
|
|PETUN
|23,94
|22.241.703
|% 8,52
|
|TATGD
|11,66
|6.453.522
|% 7,96
|
|KERVT
|4,12
|12.112.825
|% 7,57
|
|PNSUT
|21,58
|9.215.252
|% 6,83
|
|USAK
|1,50
|29.557.118
|% -8,54
|
|SAYAS
|27,10
|769.958
|% -6,23
|
|KAPLM
|47,00
|134.843
|% -6,09
|
|DEVA
|30,96
|10.261.664
|% -5,49
|
|PKENT
|343,50
|3.015.953
|% -5,37
|
|TUPRS
|201,60
|244.330.822
|% 3,12
|
|THYAO
|25,14
|223.863.781
|% -0,63
|
|PETKM
|8,20
|215.123.654
|% 2,50
|
|KRDMD
|13,43
|209.720.016
|% -0,67
|
|GARAN
|11,92
|203.014.075
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,05
|74.069.959
|% 0,49
|
|PETKM
|8,20
|215.123.654
|% 2,50
|
|DOHOL
|2,92
|65.338.160
|% 1,04
|
|USAK
|1,50
|29.557.118
|% -8,54
|
|ODAS
|1,40
|27.928.256
|% -4,11
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2781
|14,2878
|% 0,52
|
|Euro
|15,5453
|15,5857
|% 0,06
|
|Sterlin
|18,8286
|18,9230
|% 0,28
|
|Frank
|15,4564
|15,5495
|% 0,10
|
|Riyal
|3,7967
|3,8157
|% 0,51
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.983
|15,01
|
|Altın Gr.
|910
|911
|11,36
|
|Cumhuriyet
|5.968
|6.058
|51,00
|
|Tam
|5.938
|6.086
|147,52
|
|Yarım
|2.870
|2.944
|71,36
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|35,68
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,75
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,11
|
|B. Petrol
|128
|128
|10,31
|