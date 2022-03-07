***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.03.2022 11:09
***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ODAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007699
BIST
11:001.990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,15
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.976
11:0014,3007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0865
|Açılış
|: 14,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2350
|
14,3957
En Düşük
14,1994
11:0015,5723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0037
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5500
|
15,6379
En Düşük
15,4420
11:00915,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 16,58
|Açılış
|: 915,15
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler11:00
|EKIZ
|7,13
|690.377
|% 9,86
|
|PETUN
|24,00
|34.421.945
|% 8,79
|
|ULUUN
|8,00
|94.742.890
|% 8,55
|
|KONTR
|148,10
|111.056.040
|% 7,24
|
|ATSYH
|14,99
|353.539
|% 6,69
|
|USAK
|1,49
|52.146.746
|% -9,15
|
|DIRIT
|3,43
|46.188
|% -7,05
|
|ODAS
|1,37
|137.114.123
|% -6,16
|
|KAPLM
|47,00
|134.843
|% -6,09
|
|UZERB
|38,84
|65.174
|% -5,50
|
|KRDMD
|13,75
|818.691.431
|% 1,70
|
|EREGL
|34,30
|546.132.179
|% 0,88
|
|THYAO
|25,02
|481.080.097
|% -1,11
|
|TUPRS
|199,00
|446.296.151
|% 1,79
|
|GARAN
|11,92
|402.925.093
|% 0,59
|
|ODAS
|1,37
|137.114.123
|% -6,16
|
|EKGYO
|2,05
|152.324.840
|% 0,49
|
|KRDMD
|13,75
|818.691.431
|% 1,70
|
|PETKM
|8,18
|398.371.550
|% 2,25
|
|DOHOL
|2,91
|129.601.036
|% 0,69
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2965
|14,3007
|% 0,61
|
|Euro
|15,5449
|15,5723
|% -0,02
|
|Sterlin
|18,8096
|18,9039
|% 0,17
|
|Frank
|15,4581
|15,5512
|% 0,11
|
|Riyal
|3,7997
|3,8187
|% 0,59
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.993
|1.993
|25,72
|
|Altın Gr.
|915
|915
|15,91
|
|Cumhuriyet
|5.968
|6.058
|51,00
|
|Tam
|5.938
|6.086
|147,52
|
|Yarım
|2.870
|2.944
|71,36
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|35,68
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,82
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,19
|
|B. Petrol
|129
|129
|10,65
|