***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2022 16:57
***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ODAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023872
BIST
17:542.419
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -63,77
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.402
17:5414,7977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0300
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:5415,7811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0526
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7596
17:54907,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,13
|Açılış
|: 907,07
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:52
|ACSEL
|43,12
|68.953.765
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|30.992.340
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|LIDFA
|5,72
|40.637.852
|% -9,92
|
|TSPOR
|5,82
|283.987.829
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,83
|4.530.026
|% -9,87
|
|KGYO
|4,65
|22.586.281
|% -9,36
|
|MANAS
|21,70
|12.103.766
|% -9,05
|
|THYAO
|39,06
|6.918.023.569
|% -1,36
|
|KRDMD
|14,63
|3.111.634.426
|% -2,86
|
|GARAN
|14,98
|2.079.070.056
|% 0,07
|
|SISE
|17,62
|1.999.034.279
|% -1,73
|
|EREGL
|33,12
|1.951.220.945
|% -4,00
|
|EKGYO
|2,62
|1.394.242.435
|% -5,07
|
|YKBNK
|4,96
|1.911.582.168
|% -3,31
|
|ODAS
|2,39
|838.949.844
|% -3,63
|
|TSKB
|1,89
|409.118.089
|% -5,03
|
|KRDMD
|14,63
|3.111.634.426
|% -2,86
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7964
|14,8001
|% 0,22
|
|Euro
|15,7818
|15,7941
|% -0,25
|
|Sterlin
|18,6414
|18,7349
|% -0,71
|
|Frank
|15,3664
|15,4589
|% 0,18
|
|Riyal
|3,9342
|3,9539
|% 0,15
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|9,26
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,44
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,50
|
Seans Raporu
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