***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2022 10:17
***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ODAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027109
BIST
11:012.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,44
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
11:0114,9302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0692
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
15,1201
En Düşük
14,8503
11:0115,7444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0323
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7573
En Düşük
15,6090
11:01898,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,90
|Açılış
|: 898,61
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler11:01
|IMASM
|19,96
|12.755.877
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.047.582
|% 9,97
|
|DENGE
|1,69
|8.561.108
|% 9,74
|
|TIRE
|16,93
|60.547.981
|% 9,65
|
|INTEM
|68,85
|25.195.496
|% 9,03
|
|PETUN
|24,38
|32.653.801
|% -8,28
|
|DAGHL
|19,63
|1.186.280
|% -7,14
|
|ODAS
|2,49
|251.552.680
|% -6,39
|
|TSPOR
|4,93
|53.980.995
|% -5,37
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|SISE
|19,73
|2.268.473.714
|% 4,89
|
|THYAO
|42,64
|977.611.056
|% -0,09
|
|KOZAL
|184,40
|567.881.692
|% 3,77
|
|SASA
|33,76
|398.325.436
|% -1,75
|
|KOZAA
|34,14
|387.667.201
|% 5,05
|
|SISE
|19,73
|2.268.473.714
|% 4,89
|
|ODAS
|2,49
|251.552.680
|% -6,39
|
|EKGYO
|2,69
|180.503.435
|% -0,74
|
|YKBNK
|4,87
|319.878.463
|% 0,62
|
|KLGYO
|1,22
|49.966.882
|% 0,00
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9220
|14,9302
|% 0,47
|
|Euro
|15,7297
|15,7444
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,3087
|18,4005
|% 0,04
|
|Frank
|15,0640
|15,1548
|% 0,28
|
|Riyal
|3,9624
|3,9822
|% 0,35
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|-2,17
|
|Altın Gr.
|899
|899
|2,09
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|-0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,27
|