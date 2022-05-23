***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.05.2022 13:58
***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ODAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031714
BIST
15:132.358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -14,82
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
15:1315,8274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0454
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
15:1316,8783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0772
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
15:13947,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,29
|Açılış
|: 947,85
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
940,41
BIST En Aktif Hisseler15:11
|IMASM
|51,55
|7.186.539
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|17.338.095
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|14.516.978
|% 9,87
|
|EMNIS
|24,06
|268.540
|% 9,86
|
|DAGHL
|25,98
|2.950.329
|% 9,71
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,08
|23.015.099
|% -9,60
|
|POLTK
|641,40
|28.418.677
|% -8,76
|
|MEPET
|4,59
|17.442.758
|% -8,20
|
|ORCAY
|18,30
|110.124.013
|% -7,15
|
|THYAO
|42,78
|2.402.795.276
|% -0,19
|
|ASELS
|23,36
|1.638.357.128
|% 2,55
|
|GARAN
|15,63
|1.479.920.972
|% -3,82
|
|SISE
|19,12
|1.324.092.597
|% -1,54
|
|SAHOL
|19,59
|1.061.418.585
|% -0,76
|
|SKBNK
|1,26
|421.948.257
|% 5,00
|
|KARSN
|5,81
|994.422.221
|% 3,20
|
|YKBNK
|4,34
|714.802.696
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,58
|400.039.953
|% -1,90
|
|GARAN
|15,63
|1.479.920.972
|% -3,82
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8165
|15,8274
|% -0,29
|
|Euro
|16,8630
|16,8783
|% 0,46
|
|Sterlin
|19,8196
|19,9190
|% 0,26
|
|Frank
|16,2794
|16,3775
|% 0,37
|
|Riyal
|4,2018
|4,2229
|% -0,40
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|16,76
|
|Altın Gr.
|947
|947
|4,67
|
|Cumhuriyet
|6.294
|6.390
|6,00
|
|Tam
|6.270
|6.429
|16,49
|
|Yarım
|3.031
|3.110
|7,97
|
|Çeyrek
|1.520
|1.555
|3,99
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,14
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,10
|