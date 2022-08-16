***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 15:38
***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ODAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055845
BIST
16:532.863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 6,13
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.773
16:5317,9640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
16:5318,2793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2883
En Düşük
18,1866
16:531.024,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,82
|Açılış
|: 1.025,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler16:52
|CMBTN
|264,30
|55.364.762
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|57.647.704
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|11.459.108
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|354.655.897
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|176.508.965
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.000.527
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,50
|24.779.009
|% -7,64
|
|DERIM
|6,46
|36.483.339
|% -6,38
|
|THYAO
|64,50
|6.624.806.643
|% 1,42
|
|TUPRS
|298,00
|4.324.597.602
|% 3,65
|
|YKBNK
|5,47
|2.655.673.873
|% -0,18
|
|AKBNK
|10,44
|2.357.406.773
|% 2,15
|
|GARAN
|18,75
|1.988.040.930
|% 2,46
|
|YKBNK
|5,47
|2.655.673.873
|% -0,18
|
|EKGYO
|3,53
|1.417.130.497
|% 0,28
|
|TSKB
|3,80
|1.293.555.413
|% 8,26
|
|ISCTR
|6,05
|1.444.782.165
|% 0,67
|
|KARSN
|7,48
|1.737.281.584
|% 4,47
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9568
|17,9694
|% 0,06
|
|Euro
|18,2652
|18,2763
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,6270
|21,7354
|% 0,18
|
|Frank
|18,8429
|18,9564
|% -0,33
|
|Riyal
|4,7700
|4,7939
|% 0,02
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,90
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|6.863
|6.967
|3,00
|
|Tam
|6.898
|6.950
|-6,00
|
|Yarım
|3.361
|3.398
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.698
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,13
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,06
|
|B. Petrol
|95,17
|95,17
|0,07
|
Seans Raporu
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