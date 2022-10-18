***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2022 15:26
***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ODAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072663
BIST
16:223.844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -3,20
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.817
16:2218,5886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
16:2218,3595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0675
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
16:22988,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,12
|Açılış
|: 988,79
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler16:20
|POLTK
|784,50
|20.931.275
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|79.098.176
|% 10,00
|
|KONYA
|1.928,30
|113.412.157
|% 10,00
|
|YAPRK
|42,18
|40.972.427
|% 9,96
|
|OSMEN
|42,64
|12.478.266
|% 9,95
|
|SAYAS
|23,12
|127.731.974
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.844.403.249
|% -9,90
|
|KIMMR
|7,25
|12.573.776
|% -9,60
|
|KLRHO
|34,06
|196.200.614
|% -6,99
|
|OYYAT
|33,42
|126.613.778
|% -6,91
|
|THYAO
|96,95
|5.665.369.896
|% -1,52
|
|YKBNK
|9,59
|4.723.724.247
|% -1,24
|
|AKBNK
|15,12
|3.955.290.640
|% 1,82
|
|ASELS
|33,06
|3.471.373.939
|% 1,10
|
|EKGYO
|4,42
|3.294.496.912
|% -1,56
|
|EKGYO
|4,42
|3.294.496.912
|% -1,56
|
|YKBNK
|9,59
|4.723.724.247
|% -1,24
|
|TSKB
|2,66
|932.590.417
|% -2,56
|
|ISCTR
|9,45
|2.816.049.122
|% 0,64
|
|SKBNK
|1,84
|545.724.236
|% -2,65
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5813
|18,5892
|% 0,05
|
|Euro
|18,3419
|18,3562
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,9587
|21,0638
|% -0,48
|
|Frank
|18,6108
|18,7229
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9276
|4,9523
|% -0,05
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|3,65
|
|Altın Gr.
|989
|990
|2,96
|
|Cumhuriyet
|6.667
|6.768
|-13,00
|
|Tam
|6.698
|6.767
|38,00
|
|Yarım
|3.264
|3.310
|21,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.656
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,10
|
|B. Petrol
|91,14
|91,14
|-0,48
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:35OYYAT
Yüzde -6.91 oranında düşüşle 33.42 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 619, 119 adet işlem
-
16:33QNBFL
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 78.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 406 adet işlem
-
16:32GWIND
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.38 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 960, 467 adet işlem
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 73 kaybederek (% -0.37 ) 4, 203
-
16:31XU100
Endeks 3, 828 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 78, 254.00 milyon TL de