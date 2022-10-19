***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.10.2022 10:26
***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ODAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072806
BIST
12:133.865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 23,08
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.892
En Düşük
3.844
12:1318,5946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
12:1318,2489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0799
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,2384
12:13980,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -6,95
|Açılış
|: 980,53
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
978,94
BIST En Aktif Hisseler12:11
|SMRTG
|125,50
|261.969.812
|% 9,99
|
|PENTA
|585,60
|27.633.204
|% 9,99
|
|MZHLD
|111,70
|37.832.857
|% 9,94
|
|CONSE
|7,53
|245.791.318
|% 9,93
|
|GESAN
|149,40
|428.492.064
|% 9,85
|
|ODAS
|7,73
|2.264.383.523
|% -7,65
|
|MEGAP
|4,16
|20.513.258
|% -7,14
|
|MEGAP
|4,16
|20.513.258
|% -7,14
|
|SEGYO
|1,57
|88.867.293
|% -6,55
|
|AKFGY
|4,15
|208.959.793
|% -6,32
|
|THYAO
|97,80
|2.980.668.477
|% 0,57
|
|ODAS
|7,73
|2.264.383.523
|% -7,65
|
|AKBNK
|15,30
|1.555.415.556
|% 1,39
|
|YKBNK
|9,50
|1.488.276.661
|% 1,17
|
|TUPRS
|358,70
|1.396.526.621
|% -0,03
|
|ODAS
|7,73
|2.264.383.523
|% -7,65
|
|EKGYO
|4,46
|811.997.293
|% 1,59
|
|YKBNK
|9,50
|1.488.276.661
|% 1,17
|
|AKBNK
|15,30
|1.555.415.556
|% 1,39
|
|ISCTR
|9,61
|905.427.151
|% 1,48
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5853
|18,5952
|% 0,06
|
|Euro
|18,2377
|18,2539
|% -0,41
|
|Sterlin
|20,8957
|21,0005
|% -0,41
|
|Frank
|18,5258
|18,6374
|% -0,53
|
|Riyal
|4,9310
|4,9557
|% -0,07
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-10,85
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-6,21
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-39,00
|
|Tam
|6.650
|6.729
|-35,00
|
|Yarım
|3.240
|3.290
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,58
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|-0,12
|
|B. Petrol
|90,03
|90,03
|0,00
|
Seans Raporu
12:11
daha fazla
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12:26HEKTS
Yüzde 5.04 oranında artışla 30.42 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 500, 313 adet işlem
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12:25IEYHO
Yüzde 5.30 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 453, 413 adet işlem
-
12:24KARYE
Yüzde 5.07 oranında artışla 26.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 840, 638 adet işlem
-
12:23NATEN
Yüzde 4.77 oranında artışla 99.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 136, 616 adet işlem
-
12:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, TAVHL, SASA