***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 17:31
***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080458
BIST
17:344.705
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 48,41
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
17:3418,6158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
17:3419,3500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0786
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
17:341.063,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,31
|Açılış
|: 1.064,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler17:34
|CONSE
|11,44
|381.480.176
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|224.545.381
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|33.803.634
|% 10,00
|
|ORGE
|31,26
|161.315.350
|% 9,99
|
|BRLSM
|24,44
|87.182.927
|% 9,99
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|140.238.384
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|374.367.945
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.447.502
|% -9,95
|
|THYAO
|106,30
|9.235.041.366
|% -2,48
|
|YKBNK
|11,47
|7.918.607.469
|% 6,30
|
|ISCTR
|10,24
|6.617.018.053
|% 5,24
|
|AKBNK
|17,15
|6.336.674.763
|% 5,93
|
|EREGL
|37,36
|5.481.546.994
|% -0,64
|
|YKBNK
|11,47
|7.918.607.469
|% 6,30
|
|ISCTR
|10,24
|6.617.018.053
|% 5,24
|
|SKBNK
|2,41
|1.413.683.536
|% 2,99
|
|EKGYO
|5,63
|3.054.061.968
|% 1,26
|
|TSKB
|3,42
|1.721.223.350
|% 4,91
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6096
|18,6158
|% 0,08
|
|Euro
|19,3420
|19,3500
|% 0,41
|
|Sterlin
|22,0463
|22,1569
|% 0,21
|
|Frank
|19,7030
|19,8217
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9365
|4,9612
|% 0,03
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-2,71
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|0,31
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.058
|7.177
|-18,00
|
|Yarım
|3.428
|3.509
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.714
|1.754
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,95
|12,97
|0,05
|
|B. Petrol
|92,48
|92,48
|-1,38
|
Seans Raporu
17:34
daha fazla
-
17:49ULKER
Yüzde 5.15 oranında artışla 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 304, 719 adet işlem
-
17:48AKBNK
Yüzde 5.74 oranında artışla 17.12 lira fiyatla işlem gören hissede 374, 576, 136 adet işlem
-
17:47ARZUM
Yüzde 9.35 oranında artışla 24.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 256, 492 adet işlem
-
17:45VBTYZ
Yüzde 8.52 oranında artışla 45.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 830, 485 adet işlem
-
17:44KLRHO
Yüzde 9.98 oranında artışla 28.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 576, 838 adet işlem