***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 17:55
***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080483
BIST
17:454.694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 37,48
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
17:4518,6155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0140
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
17:4519,3440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0726
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
17:451.061,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.061,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler17:38
|CONSE
|11,44
|381.833.214
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|33.901.002
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|224.614.894
|% 10,00
|
|YYLGD
|35,02
|458.976.452
|% 9,99
|
|BRLSM
|24,44
|87.261.648
|% 9,99
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|140.326.130
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|374.767.103
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.466.586
|% -9,95
|
|THYAO
|105,70
|9.347.381.867
|% -3,03
|
|YKBNK
|11,38
|8.019.049.513
|% 5,47
|
|ISCTR
|10,22
|6.698.787.304
|% 5,04
|
|AKBNK
|17,07
|6.415.221.181
|% 5,44
|
|EREGL
|37,26
|5.559.982.182
|% -0,90
|
|YKBNK
|11,38
|8.019.049.513
|% 5,47
|
|ISCTR
|10,22
|6.698.787.304
|% 5,04
|
|SKBNK
|2,41
|1.421.229.339
|% 2,99
|
|EKGYO
|5,62
|3.091.271.400
|% 1,08
|
|TSKB
|3,41
|1.733.409.717
|% 4,60
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6027
|18,6205
|% 0,10
|
|Euro
|19,3101
|19,3206
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,0463
|22,1569
|% 0,21
|
|Frank
|19,7030
|19,8217
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9365
|4,9612
|% 0,03
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-2,71
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|0,31
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.058
|7.177
|-18,00
|
|Yarım
|3.428
|3.509
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.714
|1.754
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,95
|12,97
|0,05
|
|B. Petrol
|92,48
|92,48
|-1,38
|
Seans Raporu
17:38
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17:53GARAN
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17:49ULKER
Yüzde 5.15 oranında artışla 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 304, 719 adet işlem