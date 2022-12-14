***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 14:21
***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087086
BIST
17:125.181
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -74,82
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
17:1218,6488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:1219,8497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0343
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:121.083,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,46
|Açılış
|: 1.083,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:10
|PLTUR
|10,01
|483.363
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.313,40
|295.002.089
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,03
|490.411.204
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.706.524
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.581.912
|% -20,69
|
|DGNMO
|8,96
|101.067.953
|% -8,76
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|YESIL
|4,49
|38.227.122
|% -6,65
|
|KRDMD
|18,79
|14.722.676.565
|% -0,16
|
|ASELS
|57,50
|7.782.134.213
|% -3,12
|
|THYAO
|141,10
|7.372.001.253
|% -2,01
|
|AKBNK
|17,77
|5.710.923.071
|% 1,78
|
|VAKBN
|11,07
|5.513.553.570
|% 4,93
|
|KRDMD
|18,79
|14.722.676.565
|% -0,16
|
|EKGYO
|8,07
|4.979.553.521
|% 2,02
|
|SKBNK
|2,80
|1.666.586.652
|% 1,45
|
|VAKBN
|11,07
|5.513.553.570
|% 4,93
|
|YKBNK
|11,60
|4.827.370.599
|% 0,43
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6372
|18,6507
|% 0,04
|
|Euro
|19,8341
|19,8531
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,9850
|23,1003
|% 0,05
|
|Frank
|20,0301
|20,1507
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9413
|4,9661
|% -0,05
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-0,87
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|7.246
|7.355
|-10,00
|
|Tam
|7.283
|7.332
|-12,00
|
|Yarım
|3.527
|3.584
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.792
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|0,03
|
|B. Petrol
|81,96
|81,96
|1,28
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25TUREX
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 21.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 017, 327 adet işlem
-
17:24IHYAY
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 104, 024 adet işlem
-
17:23XU100
Endeks 5, 194 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 18 altında . İşlem hacmi 136, 876.00 milyon TL de
-
17:23FRIGO
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 10.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 801, 830 adet işlem
-
17:22HEDEF
Yüzde -4.97 oranında düşüşle 21.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 165, 896 adet işlem