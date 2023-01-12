***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 12:37
***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100736
BIST
12:254.862
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 133,03
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.827
12:2518,7843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
12:2520,2530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0628
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
12:251.137,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,33
|Açılış
|: 1.137,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler12:25
|KRDMA
|17,38
|190.427.307
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|9.532.025
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|21.296.017
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.799.968
|% 9,96
|
|RODRG
|32,26
|5.390.340
|% 9,95
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|ZEDUR
|53,80
|358.416
|% -7,16
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|YBTAS
|60.600,00
|60.600
|% -5,30
|
|THYAO
|132,60
|4.611.593.807
|% 5,83
|
|KRDMD
|18,11
|2.929.665.170
|% 5,35
|
|ASELS
|54,95
|2.229.562.782
|% 4,07
|
|EREGL
|38,08
|1.964.377.924
|% 3,37
|
|KOZAL
|538,20
|1.627.091.011
|% 3,74
|
|EKGYO
|8,27
|1.467.976.720
|% 2,35
|
|KRDMD
|18,11
|2.929.665.170
|% 5,35
|
|YKBNK
|8,76
|1.203.054.147
|% 1,98
|
|PETKM
|17,00
|1.229.420.250
|% 1,98
|
|SKBNK
|2,60
|182.701.209
|% 1,96
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7824
|18,7843
|% 0,05
|
|Euro
|20,2299
|20,2530
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,7722
|22,8864
|% 0,17
|
|Frank
|20,0590
|20,1798
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9850
|5,0100
|% 0,03
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|6,63
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|4,13
|
|Cumhuriyet
|7.632
|7.747
|-6,00
|
|Tam
|7.678
|7.724
|-9,00
|
|Yarım
|3.738
|3.780
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.875
|1.890
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,78
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,33
|0,19
|
|B. Petrol
|83,03
|83,03
|0,36
|