***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.12.2023 14:22
***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228664
BIST
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15:417.341
En Düşük
|Değişim
|: -2,86%
|| -216,21
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.306
En Yüksek
7.527
15:4129,2503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0396
|Açılış
|: 29,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
15:4132,0935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,1334
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3232
En Düşük
31,9048
15:411.929,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,36
|Açılış
|: 1.929,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler15:41
|MTRKS
|51,30
|33.670.473
|% 8,41
|
|DIRIT
|9,65
|1.115.376
|% 7,22
|
|PRZMA
|32,66
|55.283.806
|% 7,08
|
|POLHO
|11,92
|73.860.971
|% 5,49
|
|KBORU
|49,58
|1.651.881.317
|% 5,09
|
|QNBFB
|270,00
|5.810.005
|% -10,00
|
|CMBTN
|2.115,00
|160.367.141
|% -10,00
|
|MIPAZ
|38,36
|14.402.184
|% -10,00
|
|SKBNK
|5,67
|212.071.905
|% -10,00
|
|VANGD
|20,52
|11.276.915
|% -10,00
|
|THYAO
|227,60
|2.372.913.385
|% -2,32
|
|TUPRS
|141,60
|2.308.602.578
|% -2,21
|
|KBORU
|49,58
|1.651.881.317
|% 5,09
|
|ISCTR
|22,92
|1.300.944.776
|% -3,62
|
|ASELS
|44,82
|1.144.063.144
|% -1,71
|
|BEGYO
|2,80
|184.118.806
|% 0,36
|
|AKFGY
|1,68
|110.689.201
|% -7,18
|
|EKGYO
|6,88
|426.775.542
|% -2,82
|
|ISCTR
|22,92
|1.300.944.776
|% -3,62
|
|YKBNK
|19,86
|1.025.437.619
|% -2,93
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2107
|29,2503
|% 0,14
|
|Euro
|32,0907
|32,0935
|% -0,41
|
|Sterlin
|36,9658
|37,1512
|% -0,08
|
|Frank
|33,9615
|34,1660
|% -0,13
|
|Riyal
|7,7615
|7,8004
|% -0,03
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
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