***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.06.2022 16:33
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2022 yılı faaliyet dönemine ait Şirketimiz hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili olarak AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine, bu hususun yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040382
BIST
16:362.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 12,62
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
16:3616,6998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0616
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
16:3617,4112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0235
|Açılış
|: 17,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
16:36976,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,01
|Açılış
|: 976,01
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler16:34
|YGGYO
|22,90
|8.934.717
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|100.895.494
|% 9,87
|
|BMSCH
|10,86
|111.849.325
|% 9,70
|
|GESAN
|42,72
|246.640.548
|% 9,48
|
|MERIT
|32,00
|18.745.282
|% 8,55
|
|LIDFA
|11,34
|30.921.702
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.589.342
|% -9,98
|
|BERA
|14,67
|487.285.054
|% -7,79
|
|COSMO
|10,70
|358.725
|% -7,28
|
|BASCM
|3,51
|323.179
|% -7,14
|
|THYAO
|46,92
|4.026.684.468
|% 1,60
|
|SISE
|21,50
|2.848.265.399
|% 3,97
|
|EREGL
|27,18
|1.423.643.549
|% 2,41
|
|KRDMD
|11,40
|1.093.099.942
|% 2,15
|
|ASELS
|23,22
|1.008.360.710
|% 2,38
|
|EKGYO
|2,70
|927.450.999
|% 6,72
|
|TSKB
|2,02
|306.538.520
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,36
|656.204.263
|% 1,63
|
|ODAS
|2,87
|420.459.566
|% -1,03
|
|SISE
|21,50
|2.848.265.399
|% 3,97
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6835
|16,6957
|% 0,35
|
|Euro
|17,3793
|17,4073
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,2125
|20,3139
|% 0,48
|
|Frank
|17,3767
|17,4814
|% 0,09
|
|Riyal
|4,4301
|4,4523
|% 0,16
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,35
|
|Altın Gr.
|975
|975
|1,88
|
|Cumhuriyet
|6.513
|6.612
|13,00
|
|Tam
|6.495
|6.592
|-49,00
|
|Yarım
|3.179
|3.223
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.611
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,55
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,07
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,29
|