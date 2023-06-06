***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.06.2023 16:11
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2023 yılı faaliyet dönemine ait Şirketimiz hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili olarak AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine, bu hususun yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156465
BIST
17:345.369
En Düşük
|Değişim
|: -0,06%
|| -3,46
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
17:3421,5018
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2449
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
17:3423,1255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,2249
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
17:341.354,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 13,33
|Açılış
|: 1.354,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler17:34
|KLGYO
|2,86
|515.501.968
|% 10,00
|
|BURCE
|165,30
|174.383.649
|% 9,98
|
|PENTA
|19,09
|340.351.485
|% 9,97
|
|KUYAS
|30,90
|287.551.575
|% 9,96
|
|KLRHO
|15,93
|223.677.238
|% 9,95
|
|IMASM
|21,80
|695.776.094
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|28.141.176
|% -9,97
|
|MARKA
|11,15
|70.086.198
|% -9,94
|
|DOGUB
|18,67
|71.140.265
|% -8,93
|
|OZRDN
|14,98
|24.491.617
|% -7,93
|
|THYAO
|163,60
|8.267.512.595
|% -0,55
|
|SASA
|65,70
|6.240.168.102
|% 2,98
|
|KCHOL
|94,10
|4.762.554.182
|% 0,32
|
|ASELS
|52,85
|4.518.351.021
|% 3,42
|
|EREGL
|35,04
|3.328.651.728
|% -0,17
|
|EKGYO
|7,48
|2.211.548.025
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,67
|2.852.868.628
|% 0,32
|
|YKBNK
|11,89
|2.551.126.870
|% -1,49
|
|KLGYO
|2,86
|515.501.968
|% 10,00
|
|AKBNK
|17,83
|3.312.188.679
|% -1,87
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,4951
|21,5018
|% 1,15
|
|Euro
|23,0749
|23,1255
|% 0,98
|
|Sterlin
|26,5798
|26,7131
|% 0,87
|
|Frank
|23,5452
|23,6870
|% 0,79
|
|Riyal
|5,7142
|5,7428
|% 1,10
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-2,04
|
|Altın Gr.
|1.356
|1.356
|15,46
|
|Cumhuriyet
|9.243
|9.383
|229,00
|
|Tam
|9.195
|9.434
|233,09
|
|Yarım
|4.517
|4.610
|85,00
|
|Çeyrek
|2.251
|2.305
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|16,20
|16,22
|0,10
|
|B. Petrol
|75,88
|75,88
|-0,83
|