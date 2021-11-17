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***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

17.11.2021 09:42
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı


***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
../../...
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/11/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Küçük Enerji Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Elektrik Üretim
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
26.953.950
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15.11.2021
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
539.079
Beher Pay Fiyatı
50
Toplam Tutar
26.953.950
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,6698
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%5,9
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
İlişkili Olmayan Taraf Tüzel Kişi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Gerekli Değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

-





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978232


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BIMAS 66,35 524.752.527 % 1,80  
ODAS 1,55 248.936.863 % 0,00  
SASA 33,32 655.015.083 % 0,00  
TCELL 17,32 377.803.522 % 0,00  
TSPOR 7,01 1.032.000.268 % 0,00  
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Sterlin 13,9886 14,0587 % 1,32  
Frank 11,1681 11,2354 % 1,16  
Riyal 2,7754 2,7893 % 1,21  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.855 4,56  
Altın Gr. 622 623 8,79  
Cumhuriyet 4.071 4.133 106,00  
Tam 4.051 4.153 105,97  
Yarım 1.958 2.009 51,27  
Çeyrek 982 1.004 25,63  
Gümüş.Ons 24,99 25,01 0,18  
Gümüş Gr. 8,38 8,39 0,16  
B. Petrol 81,98 81,98 -0,45  
Seans Raporu 18:05
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