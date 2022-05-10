***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler600.000.000 0 60.094.073 -41.404.830 728.846.503 -645.109 639.252 21.868.966 -326.903.703 -246.670.718 795.824.434 -7.639.047 788.185.387Transferler0 -246.670.718 246.670.718 0 0Dönem Karı (Zararı)-190.753.838 -190.753.838 -4.730.984 -195.484.822Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-136.394 -136.394 -136.394Sermaye Arttırımı0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 351.110 351.110 -351.110 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000.000 60.094.073 -41.404.830 728.846.503 -781.503 639.252 21.868.966 -573.223.311 -190.753.838 605.285.312 -12.721.141 592.564.171Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.400.000.000 258.850.762 -42.101.138 10.297.714 -423.193.010 2.915.589.353 -987.418 639.252 21.868.966 -514.466.010 38.892.536 3.663.391.009 2.241.844 3.665.632.853Transferler38.892.536 -38.892.536Dönem Karı (Zararı)387.744.642 387.744.642 92.572.556 480.317.198Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-16.326.649 4.688.346 207.062 -11.431.241 -11.431.241Sermaye Arttırımı0 0 0 4.050 4.050Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 -5.703.909 0 -5.703.909 0 -5.703.909Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar-133.852.857 -133.852.857 -133.852.857Dönem Sonu Bakiyeler1.400.000.000 258.850.762 -42.101.138 -6.028.935 -559.045.867 2.914.573.790 -780.356 639.252 21.868.966 -475.573.474 387.744.642 3.900.147.642 94.818.450 3.994.966.092Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI481.853.181 -97.068.261Dönem Karı (Zararı)387.744.642 -190.753.838Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 387.899.415 -190.767.897Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 -154.773 14.059Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-192.304.184 126.397.184Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17-28-33-36 52.549.020 24.853.737Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 -1.150.822 -2.362Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -135.259 -2.362Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -1.015.563 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.471.607 3.007.408Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 2.415.636 611.733Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 2.051.582 2.395.675Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 4.389 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-332.515.957 -14.755.809Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler29 -406.597.409 -61.498.936Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 79.195.980 41.202.171Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34-37 2.745.366 7.170.528Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34-37 -7.859.894 -1.629.572Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler40 152.058.556 129.189.656Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8 -151.453.545 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler46 -1.274.039 0Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler8 -150.179.506 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -8.839.649 -11.164.459Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 351.110Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler30 92.576.606 -5.082.097İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler286.205.661 -32.575.213Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -15.438.769 -7.597.346İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.728.970 -30.684.462İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 7.290.201 23.087.116Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -4.013.475 25.360.527İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -4.985.754 29.233.555İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 972.279 -3.873.028Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -30.458.957 -29.624.887Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -59.002.024 -7.527.092Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 40.513.914 9.222.989İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-5.974.474 15.739.571İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 46.488.388 -6.516.582Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 786.520 -370.329Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler52.781.922 -14.437.529İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 15.037.919 -15.631.339İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 37.744.003 1.193.810Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 215.800.512 9.775.997İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler85.236.018 -17.377.543Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 141.286.274 25.257.053Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27-29 -56.050.256 -42.634.596Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları481.646.119 -96.931.867Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)30 207.062 -136.394YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-121.593.294 -8.264.664Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 2.214.441 1.282.982Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 2.214.441 1.282.982Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-124.283.867 -9.537.317Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -121.664.796 -8.221.326Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -2.619.071 -1.315.991Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)476.132 -10.329FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-176.334.328 117.252.717Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri149.575.136 171.407.240Kredilerden Nakit Girişleri37 149.517.915 125.091.840Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri37 0 46.305.071Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri20-37 57.221 10.329Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-327.054.023 -52.573.719Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları37 -326.375.061 -35.118.152Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları37 0 -16.973.325Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları37 -678.962 -482.242Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları37 1.144.559 -1.580.804YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)183.925.559 11.919.792NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)183.925.559 11.919.792DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 173.258.224DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 357.183.783Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 357.183.782 173.258.224Ticari Alacaklar6-7 250.463.462 235.565.363İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 67.468.799 44.739.829İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 182.994.663 190.825.534Diğer Alacaklar6-9 47.745.877 45.249.165İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 22.318.645 17.332.891İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 25.427.232 27.916.274Türev Araçlar1.274.039Stoklar10 324.126.473 293.667.516Peşin Ödenmiş Giderler12 76.487.997 17.571.292İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 76.487.997 17.571.292Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 281.344 1.350.839Diğer Dönen Varlıklar29 612.745.282 346.182.795İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 612.745.282 346.182.795ARA TOPLAM1.670.308.256 1.112.845.194Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 540.319 695.092TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.670.848.575 1.113.540.286DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 1.129.004 1.681.677İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.129.004 1.681.677Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 34.540.607 45.298.867Maddi Duran Varlıklar14 5.634.811.938 5.565.559.866Kullanım Hakkı Varlıkları20 3.355.547 3.831.679Maddi Olmayan Duran Varlıklar17-18 82.926.382 82.658.049Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 82.926.382 82.658.049Peşin Ödenmiş Giderler12 5.182.806 5.097.487İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 5.182.806 5.097.487Ertelenmiş Vergi Varlığı40 116.594.722 96.623.790Diğer Duran Varlıklar29 65.114.404 54.383.228İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar29 65.114.404 54.383.228TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.943.655.410 5.855.134.643TOPLAM VARLIKLAR7.614.503.985 6.968.674.929KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 52.854.053 85.815.483İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 52.854.053 85.815.483Banka Kredileri47 49.198.792 83.777.019Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 3.655.261 2.038.464Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 504.162.903 624.564.522İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 504.162.903 624.564.522Banka Kredileri47 504.162.903 624.564.522Diğer Finansal Yükümlülükler47 2.903.986 3.525.719Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler47 2.903.986 3.525.719Ticari Borçlar6-7 334.749.454 298.874.477İlişkili Taraflara Ticari Borçlar259.811 6.234.285İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 334.489.643 292.640.192Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 12.623.366 9.421.210Diğer Borçlar6-9 201.031.079 148.902.195İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 118.215.559 103.177.640İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 82.815.520 45.724.555Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 278.822.026 63.021.514İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 278.822.026 63.021.514Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 368.486 1.732.861Kısa Vadeli Karşılıklar25-27 9.181.678 7.218.687Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 7.130.096 5.253.619Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 2.051.582 1.965.068Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 79.195.980 54.080.684İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 79.195.980 54.080.684ARA TOPLAM1.475.893.011 1.297.157.352TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.475.893.011 1.297.157.352UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 1.916.840.327 1.787.131.315İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 1.916.840.327 1.787.131.315Banka Kredileri47 1.912.596.369 1.782.415.119Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 4.243.958 4.716.196Diğer Borçlar9 28.408.131 30.976.050İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 28.408.131 30.976.050Uzun Vadeli Karşılıklar25-27 2.716.015 2.441.380Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 2.526.583 2.256.336Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 189.432 185.044Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 192.740.963 181.609.680Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 2.939.446 3.726.299İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.939.446 3.726.299TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.143.644.882 2.005.884.724TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.619.537.893 3.303.042.076ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30 3.900.147.642 3.663.391.009Ödenmiş Sermaye30 1.400.000.000 1.400.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 258.850.762 258.850.762Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -42.101.138 -42.101.138Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 2.907.764.499 2.924.899.649Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 2.914.573.790 2.915.589.353Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 2.914.573.790 2.915.589.353Yabancı Para Çevrim Farkları-6.028.935 10.297.714Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -780.356 -987.418Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-559.045.867 -425.193.010Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-559.045.867 -425.193.010Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)46 -559.045.867 -425.193.010Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 639.252 639.252Diğer Özkaynak Payları30 21.868.966 21.868.966Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 -475.573.474 -514.466.010Net Dönem Karı veya Zararı41 387.744.642 38.892.538Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 94.818.450 2.241.844TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.994.966.092 3.665.632.853TOPLAM KAYNAKLAR7.614.503.985 6.968.674.929Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 1.070.976.680 277.158.560Satışların Maliyeti28-31 -538.553.863 -219.022.573TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)532.422.817 58.135.987BRÜT KAR (ZARAR)532.422.817 58.135.987Genel Yönetim Giderleri33 -20.634.514 -6.929.439Pazarlama Giderleri33 -253.675 -1.865.789Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 7.215.594 9.899.481Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -15.991.399 -14.243.393ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)502.758.823 44.996.847Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 41.412 365.997Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -545.668 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 -10.758.260 1.464.144FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)491.496.307 46.826.988Finansman Gelirleri37 281.082.280 35.191.765Finansman Giderleri37 -267.184.957 -288.595.682SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)505.393.630 -206.576.929Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-24.921.659 11.078.048Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -368.486 -55.430Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -24.553.173 11.133.478SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)480.471.971 -195.498.881DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)39 -154.773 14.059DÖNEM KARI (ZARARI)480.317.198 -195.484.822Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 92.572.556 -4.730.984Ana Ortaklık Payları30 387.744.642 -190.753.838Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar207.062 136.394Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 268.912 174.864Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-61.850 -38.470Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi40 -61.850 -38.470Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-133.852.857 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-167.019.231Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)46 -167.019.231Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler33.166.374 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 33.166.374 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-133.645.795 136.394TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)346.671.403 -195.348.428Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-30.793.208 -4.727.683Ana Ortaklık Payları377.464.611 -190.620.745http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028620BIST