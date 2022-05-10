***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 18:38
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 0 60.094.073 -41.404.830 728.846.503 -645.109 639.252 21.868.966 -326.903.703 -246.670.718 795.824.434 -7.639.047 788.185.387
Transferler
0 -246.670.718 246.670.718 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-190.753.838 -190.753.838 -4.730.984 -195.484.822
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-136.394 -136.394 -136.394
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 351.110 351.110 -351.110 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 60.094.073 -41.404.830 728.846.503 -781.503 639.252 21.868.966 -573.223.311 -190.753.838 605.285.312 -12.721.141 592.564.171
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.400.000.000 258.850.762 -42.101.138 10.297.714 -423.193.010 2.915.589.353 -987.418 639.252 21.868.966 -514.466.010 38.892.536 3.663.391.009 2.241.844 3.665.632.853
Transferler
38.892.536 -38.892.536
Dönem Karı (Zararı)
387.744.642 387.744.642 92.572.556 480.317.198
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.326.649 4.688.346 207.062 -11.431.241 -11.431.241
Sermaye Arttırımı
0 0 0 4.050 4.050
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 -5.703.909 0 -5.703.909 0 -5.703.909
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-133.852.857 -133.852.857 -133.852.857
Dönem Sonu Bakiyeler
1.400.000.000 258.850.762 -42.101.138 -6.028.935 -559.045.867 2.914.573.790 -780.356 639.252 21.868.966 -475.573.474 387.744.642 3.900.147.642 94.818.450 3.994.966.092
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
481.853.181 -97.068.261
Dönem Karı (Zararı)
387.744.642 -190.753.838
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 387.899.415 -190.767.897
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 -154.773 14.059
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-192.304.184 126.397.184
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17-28-33-36 52.549.020 24.853.737
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.150.822 -2.362
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -135.259 -2.362
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.015.563 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.471.607 3.007.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 2.415.636 611.733
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 2.051.582 2.395.675
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 4.389 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-332.515.957 -14.755.809
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -406.597.409 -61.498.936
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 79.195.980 41.202.171
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34-37 2.745.366 7.170.528
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34-37 -7.859.894 -1.629.572
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
40 152.058.556 129.189.656
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8 -151.453.545 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
46 -1.274.039 0
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8 -150.179.506 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -8.839.649 -11.164.459
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 351.110
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
30 92.576.606 -5.082.097
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
286.205.661 -32.575.213
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -15.438.769 -7.597.346
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.728.970 -30.684.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 7.290.201 23.087.116
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -4.013.475 25.360.527
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -4.985.754 29.233.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 972.279 -3.873.028
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -30.458.957 -29.624.887
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -59.002.024 -7.527.092
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 40.513.914 9.222.989
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.974.474 15.739.571
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 46.488.388 -6.516.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 786.520 -370.329
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.781.922 -14.437.529
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 15.037.919 -15.631.339
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 37.744.003 1.193.810
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 215.800.512 9.775.997
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
85.236.018 -17.377.543
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 141.286.274 25.257.053
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27-29 -56.050.256 -42.634.596
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
481.646.119 -96.931.867
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 207.062 -136.394
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-121.593.294 -8.264.664
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 2.214.441 1.282.982
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 2.214.441 1.282.982
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-124.283.867 -9.537.317
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -121.664.796 -8.221.326
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -2.619.071 -1.315.991
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
476.132 -10.329
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-176.334.328 117.252.717
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
149.575.136 171.407.240
Kredilerden Nakit Girişleri
37 149.517.915 125.091.840
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
37 0 46.305.071
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
20-37 57.221 10.329
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-327.054.023 -52.573.719
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -326.375.061 -35.118.152
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
37 0 -16.973.325
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
37 -678.962 -482.242
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 1.144.559 -1.580.804
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
183.925.559 11.919.792
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
183.925.559 11.919.792
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 173.258.224
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 357.183.783
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 357.183.782 173.258.224
Ticari Alacaklar
6-7 250.463.462 235.565.363
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 67.468.799 44.739.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 182.994.663 190.825.534
Diğer Alacaklar
6-9 47.745.877 45.249.165
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 22.318.645 17.332.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 25.427.232 27.916.274
Türev Araçlar
1.274.039
Stoklar
10 324.126.473 293.667.516
Peşin Ödenmiş Giderler
12 76.487.997 17.571.292
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 76.487.997 17.571.292
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 281.344 1.350.839
Diğer Dönen Varlıklar
29 612.745.282 346.182.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 612.745.282 346.182.795
ARA TOPLAM
1.670.308.256 1.112.845.194
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 540.319 695.092
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.670.848.575 1.113.540.286
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
9 1.129.004 1.681.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.129.004 1.681.677
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 34.540.607 45.298.867
Maddi Duran Varlıklar
14 5.634.811.938 5.565.559.866
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 3.355.547 3.831.679
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 82.926.382 82.658.049
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 82.926.382 82.658.049
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.182.806 5.097.487
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.182.806 5.097.487
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 116.594.722 96.623.790
Diğer Duran Varlıklar
29 65.114.404 54.383.228
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 65.114.404 54.383.228
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.943.655.410 5.855.134.643
TOPLAM VARLIKLAR
7.614.503.985 6.968.674.929
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 52.854.053 85.815.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 52.854.053 85.815.483
Banka Kredileri
47 49.198.792 83.777.019
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 3.655.261 2.038.464
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 504.162.903 624.564.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 504.162.903 624.564.522
Banka Kredileri
47 504.162.903 624.564.522
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 2.903.986 3.525.719
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 2.903.986 3.525.719
Ticari Borçlar
6-7 334.749.454 298.874.477
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
259.811 6.234.285
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 334.489.643 292.640.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 12.623.366 9.421.210
Diğer Borçlar
6-9 201.031.079 148.902.195
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 118.215.559 103.177.640
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 82.815.520 45.724.555
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 278.822.026 63.021.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 278.822.026 63.021.514
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 368.486 1.732.861
Kısa Vadeli Karşılıklar
25-27 9.181.678 7.218.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 7.130.096 5.253.619
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.051.582 1.965.068
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 79.195.980 54.080.684
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 79.195.980 54.080.684
ARA TOPLAM
1.475.893.011 1.297.157.352
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.475.893.011 1.297.157.352
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.916.840.327 1.787.131.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.916.840.327 1.787.131.315
Banka Kredileri
47 1.912.596.369 1.782.415.119
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 4.243.958 4.716.196
Diğer Borçlar
9 28.408.131 30.976.050
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 28.408.131 30.976.050
Uzun Vadeli Karşılıklar
25-27 2.716.015 2.441.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 2.526.583 2.256.336
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 189.432 185.044
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 192.740.963 181.609.680
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 2.939.446 3.726.299
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.939.446 3.726.299
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.143.644.882 2.005.884.724
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.619.537.893 3.303.042.076
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 3.900.147.642 3.663.391.009
Ödenmiş Sermaye
30 1.400.000.000 1.400.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 258.850.762 258.850.762
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -42.101.138 -42.101.138
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 2.907.764.499 2.924.899.649
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 2.914.573.790 2.915.589.353
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 2.914.573.790 2.915.589.353
Yabancı Para Çevrim Farkları
-6.028.935 10.297.714
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -780.356 -987.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-559.045.867 -425.193.010
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-559.045.867 -425.193.010
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
46 -559.045.867 -425.193.010
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 639.252 639.252
Diğer Özkaynak Payları
30 21.868.966 21.868.966
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -475.573.474 -514.466.010
Net Dönem Karı veya Zararı
41 387.744.642 38.892.538
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 94.818.450 2.241.844
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.994.966.092 3.665.632.853
TOPLAM KAYNAKLAR
7.614.503.985 6.968.674.929
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 1.070.976.680 277.158.560
Satışların Maliyeti
28-31 -538.553.863 -219.022.573
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
532.422.817 58.135.987
BRÜT KAR (ZARAR)
532.422.817 58.135.987
Genel Yönetim Giderleri
33 -20.634.514 -6.929.439
Pazarlama Giderleri
33 -253.675 -1.865.789
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 7.215.594 9.899.481
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -15.991.399 -14.243.393
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
502.758.823 44.996.847
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 41.412 365.997
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -545.668 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -10.758.260 1.464.144
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
491.496.307 46.826.988
Finansman Gelirleri
37 281.082.280 35.191.765
Finansman Giderleri
37 -267.184.957 -288.595.682
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
505.393.630 -206.576.929
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.921.659 11.078.048
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -368.486 -55.430
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -24.553.173 11.133.478
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
480.471.971 -195.498.881
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39 -154.773 14.059
DÖNEM KARI (ZARARI)
480.317.198 -195.484.822
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 92.572.556 -4.730.984
Ana Ortaklık Payları
30 387.744.642 -190.753.838
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
207.062 136.394
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 268.912 174.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-61.850 -38.470
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
40 -61.850 -38.470
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-133.852.857 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-167.019.231
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
46 -167.019.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33.166.374 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 33.166.374 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-133.645.795 136.394
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
346.671.403 -195.348.428
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-30.793.208 -4.727.683
Ana Ortaklık Payları
377.464.611 -190.620.745
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028620
BIST