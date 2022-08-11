***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler600.000.000 60.094.073 -41.404.830 728.846.503 -645.109 639.252 21.868.966 -326.903.703 -246.670.718 795.824.433 -7.639.047 788.185.386Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmelerrden Sonraki TutarTransferler-246.670.718 246.670.719 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-171.423.160 -171.423.160 -49.746.870 -221.170.030Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-168.170 -168.170 -168.170Sermaye Arttırımı186.569.716 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)24.635.012 22.351.044 -24.635.012 -2.283.968Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler600.000.000 246.663.789 -43.688.798 728.846.503 -813.279 639.252 21.868.966 128.413.940 -548.939.409 -171.423.160 961.567.803 -7.671.929 953.895.874Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.400.000.000 258.850.762 -42.101.138 10.297.714 -425.193.010 2.915.589.353 -987.418 639.252 21.868.966 -514.466.010 38.892.536 3.663.391.009 2.241.844 3.665.632.853Transferler14.700.825 24.191.711 -38.892.536 0 0Dönem Karı (Zararı)913.175.017 913.175.017 248.386.626 1.161.561.643Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)222.093.650 -1.015.563 700 221.078.787 221.078.787Sermaye Arttırımı0 0 4.050 4.050Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.011.937 -12.011.937 3.395.738 -8.616.200Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-9.000.000 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar-254.941.006 -254.941.006 -254.941.006Dönem Sonu Bakiyeler1.400.000.000 258.850.762 -51.101.138 232.391.364 -680.134.016 2.914.573.790 -986.718 15.340.077 21.868.966 -493.286.234 913.175.017 4.530.691.870 254.028.259 4.784.720.129Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.378.555.139 -21.459.704Dönem Karı (Zararı)913.175.017 -171.423.159Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 913.245.526 -171.490.008Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 -70.509 66.849Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler217.048.810 270.202.029Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17-28-33-36 106.639.775 48.806.229Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 -1.199.564 1.967.098Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -184.001 1.967.098Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 -1.015.563Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.378.757 5.231.219Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 5.829.547 2.840.665Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 2.544.821 2.390.554Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 4.389Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-257.133.070 -22.561.007Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 -393.996.269 -67.410.919Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 138.723.716 38.570.508Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 6.423.462 8.346.916Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -8.283.979 -2.067.512Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler286.416.715 216.187.075Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-8.861.836 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler46 23.985.520Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler30 -32.847.356Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -156.966.445 -1.746.744Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler30 -12.011.937 -2.283.968Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 24.635.012Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler30 251.786.415 -32.885İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler248.330.612 -120.070.404Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -218.434.088 -707.232İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.975.648 -4.234.875İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -221.409.736 3.527.643Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -24.823.182 -5.924.318İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -20.503.254 736.868İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -4.319.928 -6.661.186Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -96.301.777 -49.475.927Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -3.120.180 -6.396.255Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 72.932.266 20.679.445İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-860.993 1.612.937İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 73.793.259 19.066.508Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 3.616.248 -2.417.017Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler188.179.129 -58.265.041İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 24.182.951 -78.676.688İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 163.996.178 20.411.647Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 207.134.332 29.305.454İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler119.147.864 -46.869.513Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 108.713.967 -6.793.653Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27-29 10.433.897 -40.075.860Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.378.554.439 -21.291.534Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)30 700 -168.170YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-493.705.256 -65.795.386Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 2.214.441 1.282.982Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 2.214.441 1.282.982Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-495.605.886 -66.657.673Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -485.915.911 -65.364.544Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -9.689.975 -1.293.129Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-313.811 -420.695FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-299.000.148 123.726.880Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 314.983.656İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri184.170.256 197.070.919Kredilerden Nakit Girişleri47 182.677.633 145.109.948İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri37 0 44.805.000Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri37 0 6.537.857Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri20 1.492.623 618.114Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-482.428.722 -384.541.838Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -482.304.118 -378.335.102İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit ÇıkışlarıFaktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları37 0 -6.182.935Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları47 -124.604 -23.801Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları37-47 -741.682 -3.785.857YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)585.849.735 36.471.790NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)585.849.735 36.471.790DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 173.258.224 15.431.240DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 759.107.959 51.903.030Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 759.107.959 173.258.224Ticari Alacaklar6-7 451.827.951 235.565.363İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 41.764.180 44.739.829İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 410.063.771 190.825.534Diğer Alacaklar6-9 66.624.756 45.249.165İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 37.836.145 17.332.891İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 28.788.611 27.916.274Stoklar10 389.969.293 293.667.516Peşin Ödenmiş Giderler12 20.233.070 17.571.292İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 20.233.070 17.571.292Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 1.169.181 1.350.839Diğer Dönen Varlıklar29 526.662.413 346.182.795İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 526.662.413 346.182.795ARA TOPLAM2.215.594.623 1.112.845.194Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 624.583 695.092TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.216.219.206 1.113.540.286DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6-9 1.061.306 1.681.677İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.061.306 1.681.677Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 79.655.344 45.298.867Maddi Duran Varlıklar14 5.947.559.049 5.565.559.866Kullanım Hakkı Varlıkları20 4.145.490 3.831.679Maddi Olmayan Duran Varlıklar17-18 87.410.541 82.658.049Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 87.410.541 82.658.049Peşin Ödenmiş Giderler12 5.555.889 5.097.487İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 5.555.889 5.097.487Ertelenmiş Vergi Varlığı40 95.677.304 96.623.790Diğer Duran Varlıklar29 125.081.602 54.383.228İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar29 125.081.602 54.383.228TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.346.146.525 5.855.134.643TOPLAM VARLIKLAR8.562.365.731 6.968.674.929KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 105.969.112 85.815.483İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 105.969.112 85.815.483Banka Kredileri47 102.375.522 83.777.019Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 3.593.590 2.038.464Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 517.907.806 624.564.522İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 517.907.806 624.564.522Banka Kredileri47 517.907.806 624.564.522Diğer Finansal Yükümlülükler47 27.543.001 3.525.719Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler47 27.543.001 3.525.719Ticari Borçlar6-7 368.765.199 298.874.477İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 5.373.292 6.234.285İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 363.391.907 292.640.192Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 18.867.005 9.421.210Diğer Borçlar6-9 336.244.328 148.902.195İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 127.360.591 103.177.640İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 208.883.737 45.724.555Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 270.155.846 63.021.514İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 270.155.846 63.021.514Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 63.704.690 1.732.861Kısa Vadeli Karşılıklar25-27 12.713.877 7.218.687Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 10.169.056 5.253.619Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 2.544.821 1.965.068Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 138.723.716 54.080.684İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 138.723.716 54.080.684ARA TOPLAM1.860.594.580 1.297.157.352TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.860.594.580 1.297.157.352UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 1.861.019.212 1.787.131.315İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 1.861.019.212 1.787.131.315Banka Kredileri47 1.857.274.159 1.782.415.119Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 3.745.053 4.716.196Diğer Borçlar9 26.570.611 30.976.050İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 26.570.611 30.976.050Uzun Vadeli Karşılıklar25-27 3.358.969 2.441.380Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 3.169.537 2.256.336Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 189.432 185.044Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 23.696.749 181.609.680Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 2.405.481 3.726.299İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.405.481 3.726.299TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.917.051.022 2.005.884.724TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.777.645.602 3.303.042.076ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30 4.530.691.870 3.663.391.009Ödenmiş Sermaye30 1.400.000.000 1.400.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 258.850.762 258.850.762Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -51.101.138 -42.101.138Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 3.145.978.436 2.924.899.649Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 2.914.573.790 2.915.589.353Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 2.914.573.790 2.915.589.353Yabancı Para Çevrim Farkları232.391.364 10.297.714Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -986.718 -987.418Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-680.134.016 -425.193.010Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-680.134.016 -425.193.010Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)46 -680.134.016 -425.193.010Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 15.340.077 639.252Diğer Özkaynak Payları30 21.868.966 21.868.966Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 -493.286.234 -514.466.010Net Dönem Karı veya Zararı41 913.175.017 38.892.538Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 254.028.259 2.241.844TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.784.720.129 3.665.632.853TOPLAM KAYNAKLAR8.562.365.731 6.968.674.929Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 2.646.685.192 598.696.880 1.575.708.512 321.538.320Satışların Maliyeti28-31 -1.314.990.765 -457.074.995 -776.436.902 -238.052.422TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.331.694.427 141.621.885 799.271.610 83.485.898BRÜT KAR (ZARAR)1.331.694.427 141.621.885 799.271.610 83.485.898Genel Yönetim Giderleri33 -47.939.839 -18.367.994 -27.305.325 -11.438.555Pazarlama Giderleri33 -9.924.255 -3.796.974 -9.670.580 -1.931.185Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 95.737.482 23.455.046 88.521.888 13.555.565Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -86.193.733 -31.432.053 -70.202.334 -17.188.660ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.283.374.082 111.479.910 780.615.259 66.483.063Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 41.412 391.981 25.984Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -545.668 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 34.356.478 5.507.345 45.114.738 4.043.201FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.317.226.304 117.379.236 825.729.997 70.552.248Finansman Gelirleri37 317.973.827 77.171.662 36.891.547 41.979.897Finansman Giderleri37 -502.322.050 -417.225.555 -235.137.093 -128.629.873SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.132.878.081 -222.674.657 627.484.451 -16.097.728Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri28.754.071 1.437.778 53.675.730 -9.640.270Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -63.704.690 -263.373 -63.336.204 -207.943Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 92.458.761 1.701.151 117.011.934 -9.432.327SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.161.632.152 -221.236.879 681.160.181 -25.737.998DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)39 -70.509 66.849 84.264 52.790DÖNEM KARI (ZARARI)1.161.561.643 -221.170.030 681.244.445 -25.685.208Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 248.386.626 -49.746.870 155.814.070 -45.015.886Ana Ortaklık Payları30 913.175.017 -171.423.160 525.430.375 19.330.678Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar700 168.170 -206.362 31.776Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 909 218.403 -268.003 43.539Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-209 -50.233 61.641 -11.763Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi40 -209 -50.233 61.641 -11.763Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-236.472.156 0 -102.619.299Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-295.180.269 -128.161.038Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)46 -295.180.269 -128.161.038Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler58.708.113 0 25.541.739Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 58.708.113 0 25.541.739DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-236.471.456 168.170 -102.825.661 31.776TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)925.090.187 -221.001.860 578.418.784 -25.653.432Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-54.435.544 -49.709.044 -23.642.336 -44.981.361Ana Ortaklık Payları979.525.731 -171.292.816 602.061.120 19.327.929http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054730BIST