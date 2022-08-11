***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2022 18:16
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 60.094.073 -41.404.830 728.846.503 -645.109 639.252 21.868.966 -326.903.703 -246.670.718 795.824.433 -7.639.047 788.185.386
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
rden Sonraki Tutar
0
Transferler
-246.670.718 246.670.719 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-171.423.160 -171.423.160 -49.746.870 -221.170.030
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-168.170 -168.170 -168.170
Sermaye Arttırımı
186.569.716 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
24.635.012 22.351.044 -24.635.012 -2.283.968
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 246.663.789 -43.688.798 728.846.503 -813.279 639.252 21.868.966 128.413.940 -548.939.409 -171.423.160 961.567.803 -7.671.929 953.895.874
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.400.000.000 258.850.762 -42.101.138 10.297.714 -425.193.010 2.915.589.353 -987.418 639.252 21.868.966 -514.466.010 38.892.536 3.663.391.009 2.241.844 3.665.632.853
Transferler
14.700.825 24.191.711 -38.892.536 0 0
Dönem Karı (Zararı)
913.175.017 913.175.017 248.386.626 1.161.561.643
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
222.093.650 -1.015.563 700 221.078.787 221.078.787
Sermaye Arttırımı
0 0 4.050 4.050
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.011.937 -12.011.937 3.395.738 -8.616.200
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-9.000.000 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-254.941.006 -254.941.006 -254.941.006
Dönem Sonu Bakiyeler
1.400.000.000 258.850.762 -51.101.138 232.391.364 -680.134.016 2.914.573.790 -986.718 15.340.077 21.868.966 -493.286.234 913.175.017 4.530.691.870 254.028.259 4.784.720.129
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.378.555.139 -21.459.704
Dönem Karı (Zararı)
913.175.017 -171.423.159
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 913.245.526 -171.490.008
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 -70.509 66.849
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
217.048.810 270.202.029
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17-28-33-36 106.639.775 48.806.229
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.199.564 1.967.098
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -184.001 1.967.098
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 -1.015.563
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.378.757 5.231.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 5.829.547 2.840.665
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 2.544.821 2.390.554
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 4.389
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-257.133.070 -22.561.007
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -393.996.269 -67.410.919
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 138.723.716 38.570.508
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 6.423.462 8.346.916
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -8.283.979 -2.067.512
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
286.416.715 216.187.075
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.861.836 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
46 23.985.520
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
30 -32.847.356
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -156.966.445 -1.746.744
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
30 -12.011.937 -2.283.968
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 24.635.012
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
30 251.786.415 -32.885
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
248.330.612 -120.070.404
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -218.434.088 -707.232
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.975.648 -4.234.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -221.409.736 3.527.643
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -24.823.182 -5.924.318
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -20.503.254 736.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -4.319.928 -6.661.186
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -96.301.777 -49.475.927
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -3.120.180 -6.396.255
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 72.932.266 20.679.445
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-860.993 1.612.937
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 73.793.259 19.066.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 3.616.248 -2.417.017
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
188.179.129 -58.265.041
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 24.182.951 -78.676.688
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 163.996.178 20.411.647
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 207.134.332 29.305.454
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
119.147.864 -46.869.513
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 108.713.967 -6.793.653
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27-29 10.433.897 -40.075.860
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.378.554.439 -21.291.534
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 700 -168.170
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-493.705.256 -65.795.386
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 2.214.441 1.282.982
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 2.214.441 1.282.982
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-495.605.886 -66.657.673
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -485.915.911 -65.364.544
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -9.689.975 -1.293.129
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-313.811 -420.695
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-299.000.148 123.726.880
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 314.983.656
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
184.170.256 197.070.919
Kredilerden Nakit Girişleri
47 182.677.633 145.109.948
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
37 0 44.805.000
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
37 0 6.537.857
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
20 1.492.623 618.114
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-482.428.722 -384.541.838
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -482.304.118 -378.335.102
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
37 0 -6.182.935
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
47 -124.604 -23.801
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37-47 -741.682 -3.785.857
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
585.849.735 36.471.790
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
585.849.735 36.471.790
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 173.258.224 15.431.240
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 759.107.959 51.903.030
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 759.107.959 173.258.224
Ticari Alacaklar
6-7 451.827.951 235.565.363
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 41.764.180 44.739.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 410.063.771 190.825.534
Diğer Alacaklar
6-9 66.624.756 45.249.165
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 37.836.145 17.332.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 28.788.611 27.916.274
Stoklar
10 389.969.293 293.667.516
Peşin Ödenmiş Giderler
12 20.233.070 17.571.292
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 20.233.070 17.571.292
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 1.169.181 1.350.839
Diğer Dönen Varlıklar
29 526.662.413 346.182.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 526.662.413 346.182.795
ARA TOPLAM
2.215.594.623 1.112.845.194
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 624.583 695.092
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.216.219.206 1.113.540.286
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
6-9 1.061.306 1.681.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.061.306 1.681.677
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 79.655.344 45.298.867
Maddi Duran Varlıklar
14 5.947.559.049 5.565.559.866
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 4.145.490 3.831.679
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 87.410.541 82.658.049
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 87.410.541 82.658.049
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.555.889 5.097.487
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.555.889 5.097.487
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 95.677.304 96.623.790
Diğer Duran Varlıklar
29 125.081.602 54.383.228
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 125.081.602 54.383.228
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.346.146.525 5.855.134.643
TOPLAM VARLIKLAR
8.562.365.731 6.968.674.929
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 105.969.112 85.815.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 105.969.112 85.815.483
Banka Kredileri
47 102.375.522 83.777.019
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 3.593.590 2.038.464
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 517.907.806 624.564.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 517.907.806 624.564.522
Banka Kredileri
47 517.907.806 624.564.522
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 27.543.001 3.525.719
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 27.543.001 3.525.719
Ticari Borçlar
6-7 368.765.199 298.874.477
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 5.373.292 6.234.285
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 363.391.907 292.640.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 18.867.005 9.421.210
Diğer Borçlar
6-9 336.244.328 148.902.195
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 127.360.591 103.177.640
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 208.883.737 45.724.555
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 270.155.846 63.021.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 270.155.846 63.021.514
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 63.704.690 1.732.861
Kısa Vadeli Karşılıklar
25-27 12.713.877 7.218.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 10.169.056 5.253.619
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.544.821 1.965.068
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 138.723.716 54.080.684
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 138.723.716 54.080.684
ARA TOPLAM
1.860.594.580 1.297.157.352
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.860.594.580 1.297.157.352
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.861.019.212 1.787.131.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.861.019.212 1.787.131.315
Banka Kredileri
47 1.857.274.159 1.782.415.119
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 3.745.053 4.716.196
Diğer Borçlar
9 26.570.611 30.976.050
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 26.570.611 30.976.050
Uzun Vadeli Karşılıklar
25-27 3.358.969 2.441.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 3.169.537 2.256.336
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 189.432 185.044
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 23.696.749 181.609.680
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 2.405.481 3.726.299
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.405.481 3.726.299
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.917.051.022 2.005.884.724
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.777.645.602 3.303.042.076
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 4.530.691.870 3.663.391.009
Ödenmiş Sermaye
30 1.400.000.000 1.400.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 258.850.762 258.850.762
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -51.101.138 -42.101.138
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 3.145.978.436 2.924.899.649
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 2.914.573.790 2.915.589.353
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 2.914.573.790 2.915.589.353
Yabancı Para Çevrim Farkları
232.391.364 10.297.714
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -986.718 -987.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-680.134.016 -425.193.010
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-680.134.016 -425.193.010
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
46 -680.134.016 -425.193.010
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 15.340.077 639.252
Diğer Özkaynak Payları
30 21.868.966 21.868.966
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -493.286.234 -514.466.010
Net Dönem Karı veya Zararı
41 913.175.017 38.892.538
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 254.028.259 2.241.844
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.784.720.129 3.665.632.853
TOPLAM KAYNAKLAR
8.562.365.731 6.968.674.929
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 2.646.685.192 598.696.880 1.575.708.512 321.538.320
Satışların Maliyeti
28-31 -1.314.990.765 -457.074.995 -776.436.902 -238.052.422
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.331.694.427 141.621.885 799.271.610 83.485.898
BRÜT KAR (ZARAR)
1.331.694.427 141.621.885 799.271.610 83.485.898
Genel Yönetim Giderleri
33 -47.939.839 -18.367.994 -27.305.325 -11.438.555
Pazarlama Giderleri
33 -9.924.255 -3.796.974 -9.670.580 -1.931.185
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 95.737.482 23.455.046 88.521.888 13.555.565
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -86.193.733 -31.432.053 -70.202.334 -17.188.660
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.283.374.082 111.479.910 780.615.259 66.483.063
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 41.412 391.981 25.984
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -545.668 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 34.356.478 5.507.345 45.114.738 4.043.201
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.317.226.304 117.379.236 825.729.997 70.552.248
Finansman Gelirleri
37 317.973.827 77.171.662 36.891.547 41.979.897
Finansman Giderleri
37 -502.322.050 -417.225.555 -235.137.093 -128.629.873
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.132.878.081 -222.674.657 627.484.451 -16.097.728
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28.754.071 1.437.778 53.675.730 -9.640.270
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -63.704.690 -263.373 -63.336.204 -207.943
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 92.458.761 1.701.151 117.011.934 -9.432.327
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.161.632.152 -221.236.879 681.160.181 -25.737.998
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39 -70.509 66.849 84.264 52.790
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.161.561.643 -221.170.030 681.244.445 -25.685.208
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 248.386.626 -49.746.870 155.814.070 -45.015.886
Ana Ortaklık Payları
30 913.175.017 -171.423.160 525.430.375 19.330.678
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
700 168.170 -206.362 31.776
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 909 218.403 -268.003 43.539
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-209 -50.233 61.641 -11.763
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
40 -209 -50.233 61.641 -11.763
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-236.472.156 0 -102.619.299
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-295.180.269 -128.161.038
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
46 -295.180.269 -128.161.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
58.708.113 0 25.541.739
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 58.708.113 0 25.541.739
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-236.471.456 168.170 -102.825.661 31.776
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
925.090.187 -221.001.860 578.418.784 -25.653.432
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-54.435.544 -49.709.044 -23.642.336 -44.981.361
Ana Ortaklık Payları
979.525.731 -171.292.816 602.061.120 19.327.929
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054730
BIST