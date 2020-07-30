***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, JCR Eurasia Rating'in 30.07.2020 tarihli periyodik gözden geçirme çalışması kapsamında Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin kredi derecelendirme sürecinde, Uzun Vadeli Ulusal Notu "BBB (Trk)" seviyesinden yatırım yapılabilir seviyede kalınarak ve stabil görünüm korunarak "BBB- (Trk)" olarak revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864169BIST