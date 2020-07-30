***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.07.2020 12:00
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, JCR Eurasia Rating'in 30.07.2020 tarihli periyodik gözden geçirme çalışması kapsamında Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin kredi derecelendirme sürecinde, Uzun Vadeli Ulusal Notu "BBB (Trk)" seviyesinden yatırım yapılabilir seviyede kalınarak ve stabil görünüm korunarak "BBB- (Trk)" olarak revize edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864169
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0116
|Açılış
|: 7,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0128
En Düşük
6,9617
12:358,2099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0285
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2611
En Düşük
8,1817
12:35438,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,27
|Açılış
|: 438,33
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
437,39
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|PKENT
|954,60
|2.252.856
|% 9,99
|
|BURVA
|85,90
|8.269.966
|% 9,99
|
|VAKFN
|4,74
|28.336.451
|% 9,98
|
|BFREN
|1.060,20
|5.363.552
|% -10,00
|
|KENT
|2.167,20
|886.385
|% -10,00
|
|KONYA
|471,00
|58.860.915
|% -9,99
|
|DARDL
|12,30
|1.377.810
|% -8,89
|
|NIBAS
|16,01
|18.837.718
|% -6,65
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% -0,06
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|AKBNK
|5,24
|349.251.533
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
|
|KRDMD
|2,99
|225.477.210
|% -1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0477
|9,0930
|% -0,01
|
|Frank
|7,6060
|7,6518
|% -0,20
|
|Riyal
|1,8556
|1,8649
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|-16,86
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-4,46
|
|Cumhuriyet
|2.886
|2.933
|-6,10
|
|Tam
|2.973
|3.019
|-10,70
|
|Yarım
|1.443
|1.471
|-3,00
|
|Çeyrek
|724
|738
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,43
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|5,23
|5,25
|-0,21
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|-0,54
|