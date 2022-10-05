***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.10.2022 17:47
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 05.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11621 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel bir durum olup olmadığı konusunda bilgi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumun bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067583
BIST
15:363.589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 35,31
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.549
15:3618,5936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
15:3618,1007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0870
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0935
15:361.020,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,93
|Açılış
|: 1.020,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.017,24
BIST En Aktif Hisseler15:36
|KRONT
|53,65
|60.604.265
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|48.795.163
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|207.918.012
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.398.759.510
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|29.877.886
|% 9,92
|
|INFO
|8,69
|129.858.582
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.873.152
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,90
|3.617.679.693
|% 0,24
|
|SASA
|88,05
|3.305.017.849
|% 3,35
|
|SISE
|29,72
|2.364.705.053
|% 0,88
|
|ASELS
|31,82
|2.201.817.159
|% 1,21
|
|HEKTS
|69,20
|1.398.759.510
|% 9,93
|
|EKGYO
|4,29
|1.059.202.119
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,18
|1.009.906.588
|% 0,49
|
|ODAS
|7,54
|875.925.346
|% 3,71
|
|AKBNK
|12,96
|1.169.115.809
|% 0,47
|
|PETKM
|14,48
|1.262.413.945
|% 1,19
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5831
|18,5936
|% 0,05
|
|Euro
|18,0968
|18,1007
|% -0,48
|
|Sterlin
|20,6510
|20,7546
|% -0,07
|
|Frank
|18,6222
|18,7343
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9302
|4,9550
|% 0,05
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-10,55
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|6.816
|6.919
|-20,00
|
|Tam
|6.823
|6.882
|-49,00
|
|Yarım
|3.325
|3.364
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.682
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,40
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,25
|-0,11
|
|B. Petrol
|95,52
|95,52
|1,10
|