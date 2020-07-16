***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.07.2020 14:59
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş.'nin Alternatif Bank nezdinde daha önce kullanılmış olan uzun vadeli (2025) finansman kredisinin tamamı olan 21.137.560 Euro, kur riskinin azaltmasına yönelik çalışmalar kapsamında Türk Lirasına çevrilmiştir. Böylece grubumuz bünyesinde doğrudan TL cinsinden gelir ve döviz cinsiden kredisi olan bir firmamız kalmamıştır. Nakit akışı anlamında da şirket bazında gelir para birimi ile kredi para birimi dengelenmiştir. Bu çerçevede grubun konsolide dövize endeksli yarattığı nakit akışları yıllık ödemesi gereken döviz yükümlülüklerinden daha fazladır. Döviz cinsinden diğer borç yükümlülüklerinin TL cinsine dönüştürülmesine yönelik finansal kuruluşlar ile görüşmeler de devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860075
BIST
15:03119.327
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 1.585,40
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.735
15:036,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8621
En Düşük
6,8490
15:037,8366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0103
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8411
En Düşük
7,8069
15:03398,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,96
|Açılış
|: 398,05
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|33,22
|12.073.316
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.550.832
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|16.332.391
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|19.952.568
|% 9,99
|
|FMIZP
|66,60
|28.411.956
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,10
|12.473.176
|% -4,66
|
|RTALB
|35,84
|31.208.476
|% -3,97
|
|ALYAG
|1,27
|1.113.938
|% -3,79
|
|AYEN
|6,41
|10.535.656
|% -3,75
|
|TSPOR
|4,90
|850.852.745
|% -3,16
|
|TSPOR
|4,90
|850.852.745
|% -3,16
|
|EKGYO
|2,30
|753.998.425
|% -1,71
|
|GARAN
|8,03
|739.885.345
|% 1,90
|
|THYAO
|12,14
|676.657.262
|% 2,88
|
|TRKCM
|4,66
|646.635.540
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,30
|753.998.425
|% -1,71
|
|IHLGM
|1,87
|327.478.971
|% 3,89
|
|TSPOR
|4,90
|850.852.745
|% -3,16
|
|TRKCM
|4,66
|646.635.540
|% 0,43
|
|SKBNK
|1,69
|226.584.811
|% 2,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5829
|8,6260
|% -0,25
|
|Frank
|7,2260
|7,2696
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8231
|1,8322
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-3,14
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|2.584
|2.606
|-10,90
|
|Tam
|2.662
|2.674
|-11,20
|
|Yarım
|1.292
|1.308
|-5,50
|
|Çeyrek
|648
|655
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,32
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,24
|4,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,48
|43,48
|-0,31
|
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