***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi../../...Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalka arz çalışmalarını yürüttüğümüz ve şirketimizin bağlı ortaklığı konumundaki Çan Kömür ve İnşaat A.Ş. nezdindeki diğer hisseler bugün itibariyle pay devir işlemi kapsamında ODAŞ Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş. tarafından devir alınmıştır.Böylelikle Şirketimiz Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'de %100 oranında tek pay sahibi konumuna gelmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876165BIST