***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi../../...Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 30 Eylül 2020 tarihi itibariyle konsolide 215 Mn TL seviyesinde FAVÖK gerçekleştirmiştir. Çan-2 Termik Santrali'nin 2021 yılı Mart ayında planlanan bakım programının dövize endeksli satış fiyatlarında artan kur etkisinden dolayı Eylül 2020 döneminde gerçekleşmiş olması sonucu çeyreksel bazda azalan üretim miktarının da etkisiyle Grubun 3.Çeyrek döneminde gerçekleşen konsolide FAVÖK rakamı 2. Çeyrek dönemine göre azalış göstermiştir. Fakat diğer taraftan Eylül 2020 dönem sonu itibariyle gerçekleşen 9 aylık konsolide FAVÖK rakamı ise geçen senenin aynı dönemine göre %28 oranında artış göstermiştir.(30.09.2019 Dönemi FAVÖK: 168Mn TL)Grubun konsolide finansal döviz açık pozisyonu yapılan iyileştirmeler ile 30.09.2020 döneminde 31.12.2019 dönemine göre Euro kredilerde 62.111.150 Euro ve dolar kredilerde ise 1.424.646 Usd azalmış olmasına rağmen (toplam döviz kredilerinde yaklaşık %28 oranında azalma) döviz kurlarında gerçekleşen ciddi artış sonucu oluşan kur farkı gideri toplam zararın büyük kısmını oluşturmaktadır. Grubun finansal döviz açık pozisyonları ile kur farkı kar-zarar tabloları aşağıda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.31.12.2019 DönemiEuro Finansal Risk Usd Finansal Risk224.871.988 Euro 6.453.457 Usd30.09.2020 DönemiEuro Finansal Risk Usd Finansal Risk162.760.838 Euro 5.028.811 Usd30.09.2020 DönemiKambiyo (Kur Farkı) Karı (TL) 25.821.778Kambiyo (Kur Farkı) Zararı (TL) 497.820.407http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887656BIST