***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle konsolide 275,2 Mn TL seviyesinde FAVÖK gerçekleştirmiştir. Grubun ilk dokuz aylık döneminde gerçekleşen konsolide FAVÖK rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %27,6 oranında artış göstermiştir. (30.09.2020 Dönemi FAVÖK: 215,7 Mn TL)30.09.2021 dönem sonu itibariyle Grubun konsolide yıllıklandırılmış Net Finansal Borç/ FAVÖK çarpanı 4,4 seviyesinde gerilemiştir. (30.06.2021 Dönem Sonu Yıllıklandırılmış Net Finansal Borç /FAVÖK: 7,0)Diğer taraftan grubun bünyesinde yer alan ve tamamlandığında 174 MW kurulu güce sahip olacak olan Özbekiskan Khorzem bölgesindeki Doğalgaz Çevirim Santralinin 2022 yılının ilk çeyreği içinde kademeli olarak üretime geçmesi öngörülmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976023BIST