***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2021 19:24
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle konsolide 275,2 Mn TL seviyesinde FAVÖK gerçekleştirmiştir. Grubun ilk dokuz aylık döneminde gerçekleşen konsolide FAVÖK rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %27,6 oranında artış göstermiştir. (30.09.2020 Dönemi FAVÖK: 215,7 Mn TL)
30.09.2021 dönem sonu itibariyle Grubun konsolide yıllıklandırılmış Net Finansal Borç/ FAVÖK çarpanı 4,4 seviyesinde gerilemiştir. (30.06.2021 Dönem Sonu Yıllıklandırılmış Net Finansal Borç /FAVÖK: 7,0)
Diğer taraftan grubun bünyesinde yer alan ve tamamlandığında 174 MW kurulu güce sahip olacak olan Özbekiskan Khorzem bölgesindeki Doğalgaz Çevirim Santralinin 2022 yılının ilk çeyreği içinde kademeli olarak üretime geçmesi öngörülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976023
BIST
18:051.609
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 24,95
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.609
En Düşük
1.589
18:059,6777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7459
En Düşük
9,6551
18:0511,2238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0046
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2903
En Düşük
11,1772
18:05567,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,81
|Açılış
|: 567,74
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|16,28
|721.481
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.758.492
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|88.840.995
|% 9,97
|
|DOKTA
|37,50
|16.459.620
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.988.411
|% 9,94
|
|BASGZ
|22,72
|19.437.369
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|164.444.709
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,85
|134.289.218
|% -6,10
|
|UFUK
|19,22
|282.020
|% -6,06
|
|NUGYO
|11,04
|35.874.215
|% -6,04
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 1,60
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 2,27
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 2,10
|
|ASELS
|16,92
|986.091.658
|% 1,20
|
|KRDMD
|7,35
|972.719.570
|% 4,11
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 2,10
|
|TSKB
|1,60
|518.189.432
|% 1,91
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 1,60
|
|YKBNK
|3,04
|654.372.895
|% 1,00
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6761
|9,6824
|% 0,03
|
|Euro
|11,2166
|11,2234
|% 0,04
|
|Sterlin
|13,0953
|13,1609
|% 0,53
|
|Frank
|10,5641
|10,6277
|% -0,04
|
|Riyal
|2,5764
|2,5893
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|4,69
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,06
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,40
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,07
|
|B. Petrol
|83,41
|83,41
|0,67
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RALYH
Yüzde 4.65 oranında artışla 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 015, 450 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 29 artarak (% 1.59 ) 1, 744
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, PETKM
-
17:58XU100
Endeks 1, 607 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 23, 455.00 milyon TL de
-
17:58NTHOL
Yüzde 5.54 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 628, 295 adet işlem