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***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.11.2021 09:42
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin konsolide bilançosunda yer alan ve enerji sektöründe faaliyet gösteren varlıklarının ağırlığının belirli bir orada azaltılarak yerine değerli ve stratejik metal madenciliği ile yeni teknolojik yatırımların bilanço içerisindeki ağırlığının artırılması hedeflenmektedir.
Bu sayede enerji sektöründe konvansiyonel ve sabit getiri sağlayan aktiflerin yarattığı stabil nakit gücü ile değerli ve stratejik madencilik ve yeni teknolojik yatırımlarla sınırlı ve ölçülü risklerde yeni fırsatlar yaratılması planlanmaktadır. Bu çerçevede bağlı ortaklığımız olan Küçük Enerji Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.'nin paylarının tamamı 6,8 Mn USD üzerinden satışı gerçekleştirilmiştir.
Bu strateji kapsamında değerli metal madenciliğinde yeni başvuru ve sahalara yönelik alım olanakları değerlendirilmesi ve bununla birlikte yeni teknolojilere kapı açmak için İsrail meşeli bir firma ile bakteri ve virüs tutmayan nanoteknolojik ürünler üretilmesine yönelik anlaşma sağlanmış ve  yapılacak üretim yatırımın 1 milyon USD ile sınırlandırılmasına karar verilmiştir
Değerli metal madenciliğine yönelik çalışmalar kapsamında ayrıca çevre şartlarına daha uyumlu olması gayesi ile başlatılan Karaağaç Bölgesinin ÇED Ruhsatına yönelik revize çalışmalar da devam etmekte olup gelişme oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978233


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