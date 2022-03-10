***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2022 16:35
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.11.2021 tarihli açıklamamıza müteakip olarak Özbekiskan Khorzem bölgesindeki Doğalgaz Çevirim Santralimizin 36 MW'lık kısmı bugün itibariyle devreye girmiş ve ticari üretime başlanmıştır. Takip eden dönem içinde de kademe kademe devreye alma çalışmaları devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009076
BIST
16:222.031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -11,31
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.027
16:2214,9078
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,2593
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9114
En Düşük
14,6097
16:2216,6300
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 0,3759
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,6554
En Düşük
16,1888
16:22960,42
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 21,79
|Açılış
|: 960,42
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
961,73
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler16:20
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.649.838
|% 9,98
|
|ARDYZ
|5,30
|114.835.299
|% 9,96
|
|GRSEL
|9,97
|1.326.409
|% 9,92
|
|SKTAS
|3,07
|20.982.141
|% -6,69
|
|NTHOL
|9,11
|72.502.189
|% -5,99
|
|OZKGY
|7,40
|47.994.889
|% -5,97
|
|OZKGY
|7,40
|47.994.889
|% -5,97
|
|SASA
|53,25
|2.004.552.553
|% -4,57
|
|KRDMD
|14,89
|3.980.634.613
|% 3,91
|
|THYAO
|25,76
|2.987.493.341
|% -1,45
|
|SASA
|53,25
|2.004.552.553
|% -4,57
|
|TUPRS
|201,40
|1.730.452.362
|% 2,76
|
|EREGL
|34,10
|1.504.022.090
|% 0,71
|
|KRDMD
|14,89
|3.980.634.613
|% 3,91
|
|DOHOL
|3,11
|619.063.755
|% -1,27
|
|EKGYO
|2,13
|411.448.282
|% -2,29
|
|ODAS
|1,46
|237.395.802
|% -2,01
|
|YKBNK
|3,70
|481.894.969
|% -1,07
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9007
|14,9093
|% 1,78
|
|Euro
|16,5993
|16,6426
|% 2,39
|
|Sterlin
|19,5570
|19,6550
|% 1,64
|
|Frank
|16,0050
|16,1014
|% 1,68
|
|Riyal
|3,9591
|3,9790
|% 1,77
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.003
|11,83
|
|Altın Gr.
|961
|961
|22,17
|
|Cumhuriyet
|6.355
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,36
|12,37
|0,25
|
|B. Petrol
|116
|116
|4,56
|
Seans Raporu
16:20
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-
16:34OZKGY
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 289, 575 adet işlem
-
16:34OZKGY
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 289, 575 adet işlem
-
16:33SKTAS
Yüzde -6.38 oranında düşüşle 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 682, 976 adet işlem
-
16:32NTHOL
Yüzde -6.09 oranında düşüşle 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 868, 159 adet işlem
-
16:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TUPRS, KOZAL