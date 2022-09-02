***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.09.2022 16:24
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özbekistan'ın Khorezm bölgesinde yer alan doğalgaz çevirim santralimizin kurulu gücü 128 MW'a ulaşmıştır. 12 MW'lık buhar türbini ile 18 MW'lık ilave yatırımın Ekim ayı içerisinde tamamlanması ve santralin 158 MW'a ulaşması hedeflenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059657
BIST
18:053.223
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 80,00
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.229
En Düşük
3.160
18:0518,2302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0340
|Açılış
|: 18,2830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
18:0518,1619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0571
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2875
En Düşük
18,1031
18:051.003,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 10,31
|Açılış
|: 1.003,13
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYYAT
|25,30
|21.069.272
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|26.469.849
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|641.111.382
|% 9,98
|
|HKTM
|23,38
|45.310.443
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|48.072.896
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|5.298.385
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,17
|105.319.607
|% -9,92
|
|COSMO
|38,04
|2.193.833
|% -8,47
|
|PENTA
|384,20
|74.920.796
|% -7,06
|
|NTGAZ
|22,10
|218.944.295
|% -5,80
|
|YKBNK
|7,81
|9.392.114.026
|% 3,17
|
|GARAN
|24,38
|6.432.813.029
|% 7,31
|
|AKBNK
|13,03
|5.459.541.152
|% 9,96
|
|HALKB
|8,98
|4.972.247.125
|% 5,40
|
|THYAO
|71,80
|4.824.721.905
|% 0,98
|
|YKBNK
|7,81
|9.392.114.026
|% 3,17
|
|HALKB
|8,98
|4.972.247.125
|% 5,40
|
|EKGYO
|4,05
|2.223.221.129
|% 1,25
|
|ISCTR
|8,84
|4.284.483.879
|% 9,95
|
|VAKBN
|8,34
|3.540.980.084
|% 8,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2150
|18,2251
|% 0,16
|
|Euro
|18,1461
|18,1567
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,9158
|21,0207
|% -0,10
|
|Frank
|18,5116
|18,6231
|% 0,32
|
|Riyal
|4,8323
|4,8565
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|15,05
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|11,18
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|77,00
|
|Tam
|6.757
|6.823
|58,00
|
|Yarım
|3.293
|3.336
|29,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,08
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,58
|0,14
|
|B. Petrol
|93,11
|93,11
|0,75
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SKBNK
Yüzde 9.82 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 244, 346 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 100, 25 artarak (% 2.95 ) 3, 501
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, HALKB, ISCTR
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17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse YKBNK, GARAN, AKBNK
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17:58XU100
Endeks 3, 226 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 65 üstünde . İşlem hacmi 73, 729.00 milyon TL de