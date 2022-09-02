***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÖzbekistan'ın Khorezm bölgesinde yer alan doğalgaz çevirim santralimizin kurulu gücü 128 MW'a ulaşmıştır. 12 MW'lık buhar türbini ile 18 MW'lık ilave yatırımın Ekim ayı içerisinde tamamlanması ve santralin 158 MW'a ulaşması hedeflenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059657BIST