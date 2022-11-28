***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrubumuz bünyesindeki mevcut faaliyet alanlarının geliştirilmesi ve grubumuzun gelir çeşitliğinin artırılmasına yönelik olarak Turizm ve Marina Yatırımları alanlarındaki yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve bu alanlarda grubun gelir çeşitliğine katkı sağlayacak yatırımların araştırılması ve uygun yatırımların yapılmasına dair Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.Konuya yönelik gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082722BIST