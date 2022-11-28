***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.11.2022 18:41
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grubumuz bünyesindeki mevcut faaliyet alanlarının geliştirilmesi ve grubumuzun gelir çeşitliğinin artırılmasına yönelik olarak Turizm ve Marina Yatırımları alanlarındaki yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve bu alanlarda grubun gelir çeşitliğine katkı sağlayacak yatırımların araştırılması ve uygun yatırımların yapılmasına dair Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.
Konuya yönelik gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082722
BIST
18:054.923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 48,89
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
18:0518,6397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0138
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6554
En Düşük
18,6070
18:0519,3225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0641
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3225
En Düşük
19,2462
18:051.043,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,41
|Açılış
|: 1.043,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.044,67
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PCILT
|36,52
|46.073.119
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.279.252
|% 10,00
|
|BASCM
|5,06
|1.486.392
|% 10,00
|
|SEGYO
|3,52
|115.831.335
|% 10,00
|
|EUYO
|4,07
|4.043.688
|% 10,00
|
|MANAS
|59,95
|64.830.024
|% -9,85
|
|MZHLD
|15,31
|68.291.372
|% -9,84
|
|PNLSN
|38,04
|285.162.023
|% -8,95
|
|ISKUR
|750.000,00
|750.000
|% -8,73
|
|EMNIS
|54,55
|721.809
|% -8,32
|
|THYAO
|115,10
|9.966.236.634
|% 1,14
|
|PETKM
|18,25
|5.195.341.608
|% 5,19
|
|ASELS
|47,02
|5.128.691.519
|% -2,45
|
|EREGL
|41,90
|4.998.669.591
|% 0,05
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|EKGYO
|6,92
|4.174.018.221
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,73
|1.507.461.407
|% 3,02
|
|ISCTR
|10,33
|4.477.981.727
|% 0,78
|
|YKBNK
|11,90
|4.268.360.962
|% 3,93
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6220
|18,6397
|% 0,07
|
|Euro
|19,2238
|19,3225
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,2144
|22,3258
|% 0,12
|
|Frank
|19,5403
|19,6580
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9373
|4,9620
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|2,25
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.044
|1,80
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|6.966
|7.054
|18,00
|
|Yarım
|3.378
|3.449
|9,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.724
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,94
|20,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,55
|12,58
|0,02
|
|B. Petrol
|83,24
|83,24
|-0,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde 5.90 oranında artışla 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 286, 566 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 106, 229.00 milyon TL de
-
17:55VAKFN
Yüzde 9.92 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 905, 935 adet işlem
-
17:54RTALB
Yüzde 7.84 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 980, 182 adet işlem
-
17:53MAALT
Yüzde 7.55 oranında artışla 356.00 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 686 adet işlem