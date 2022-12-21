***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2022 16:39
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu, 16.12.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine yönelik olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Abdulkadir Bahattin Özal'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Burak Altay'ın, Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Hafize Ayşegül Özal'ın seçilmesine ve Sayın Umut Apaydın ile Sayın Zehra Zeynep Dereli'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088985
BIST
16:385.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 15,00
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.413
16:3818,6710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0190
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
16:3819,8580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0487
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7871
16:381.091,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,50
|Açılış
|: 1.091,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler16:36
|ETILR
|14,08
|53.330.734
|% 10,00
|
|AYCES
|107,80
|14.937.304
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|642.945.291
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|14.462.342
|% 9,99
|
|CASA
|190,40
|4.546.942
|% 9,99
|
|ITTFH
|3,78
|188.573.961
|% -7,80
|
|RHEAG
|4,15
|11.086.426
|% -7,78
|
|RYSAS
|23,20
|63.101.350
|% -7,20
|
|MAKTK
|6,42
|127.013.752
|% -7,09
|
|TMPOL
|33,90
|55.211.495
|% -6,25
|
|KRDMD
|18,81
|6.452.308.059
|% 3,29
|
|THYAO
|143,90
|5.757.835.038
|% -1,37
|
|AKBNK
|19,89
|4.955.170.006
|% -0,55
|
|EREGL
|41,96
|4.659.401.661
|% 0,05
|
|ISCTR
|12,80
|4.422.444.352
|% -1,23
|
|EKGYO
|7,95
|3.325.925.714
|% -2,93
|
|KRDMD
|18,81
|6.452.308.059
|% 3,29
|
|VAKBN
|12,29
|4.341.469.882
|% -3,15
|
|ISCTR
|12,80
|4.422.444.352
|% -1,23
|
|YKBNK
|12,14
|3.785.903.261
|% -0,90
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6628
|18,6712
|% 0,10
|
|Euro
|19,8535
|19,8632
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,6155
|22,7290
|% -0,11
|
|Frank
|20,1116
|20,2327
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9487
|4,9735
|% 0,09
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,03
|
|Altın Gr.
|1.091
|1.091
|1,18
|
|Cumhuriyet
|7.316
|7.422
|50,00
|
|Tam
|7.359
|7.407
|10,00
|
|Yarım
|3.564
|3.621
|5,00
|
|Çeyrek
|1.787
|1.810
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,57
|81,57
|1,58
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:51MIPAZ
Yüzde 4.62 oranında artışla 14.49 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 234, 363 adet işlem
-
16:50BOBET
Yüzde 7.91 oranında artışla 16.78 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 123, 517 adet işlem
-
16:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 67 artarak (% 0.17 ) 5, 859
-
16:48XU100
Endeks 5, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 102, 824.00 milyon TL de
-
16:48EGEPO
Yüzde 9.91 oranında artışla 21.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 223, 659 adet işlem